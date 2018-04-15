воскресенье, 15 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Пассажирка Taxify: таксист повалил меня на землю и несколько раз ударил по лицу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Mihkel Maripuu

Телесные повреждения, синий глаз, страх и непонимание того, что произошло. Таков был итог поездки для девушки, которая в компании молодых людей из Старой Риги хотела попасть домой в Марупе. Молодые люди вышли раньше, а девушка продолжила путь на Taxify к дому в Марупе, где ее должны были встретить, сообщает Rus.tvnet.lv.

Девушка находится в шоковом состоянии и на камеру не смогла рассказать события той печальной ночи. Историю избиения рассказала ее мать.

Девушка осталась в машине одна с таксистом. Таксист ей предложила сигарету, но она отказалась, вышла и пошла по дороге домой.

Вдруг, как рассказывает мама пострадавшей, водитель напал на ее дочь - повалил на землю и несколько раз ударил по лицу.

На следующий день пострадавшая написала заявление в полицию, но свидетелей случившегося нет, камеры видеонаблюдения в том районе отсутствуют.

Водитель такси в разговоре с передачей Bez tabu отрицает, что между ним и пассажиркой возник конфликт и собирается писать заявление в полицию о клевете.

«Я привез клиентку, развернулсся и уехал. У меня все зафиксировано - время когда я приехал и уехал», - заявил таксист.

Начат уголовный процесс. Полиция не комментирует ситуацию. Но, рекомендует пассажирам внимательнее выбирать машину, фирму и водителя. Если вам что-то не понравилось - откажитесь от поездки и вызывайте другое такси.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ