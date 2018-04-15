Пассажирка Taxify: таксист повалил меня на землю и несколько раз ударил по лицу

Девушка находится в шоковом состоянии и на камеру не смогла рассказать события той печальной ночи. Историю избиения рассказала ее мать.

Девушка осталась в машине одна с таксистом. Таксист ей предложила сигарету, но она отказалась, вышла и пошла по дороге домой.

Вдруг, как рассказывает мама пострадавшей, водитель напал на ее дочь - повалил на землю и несколько раз ударил по лицу.

На следующий день пострадавшая написала заявление в полицию, но свидетелей случившегося нет, камеры видеонаблюдения в том районе отсутствуют.

Водитель такси в разговоре с передачей Bez tabu отрицает, что между ним и пассажиркой возник конфликт и собирается писать заявление в полицию о клевете.

«Я привез клиентку, развернулсся и уехал. У меня все зафиксировано - время когда я приехал и уехал», - заявил таксист.