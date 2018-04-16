понедельник, 16 апреля 2018 г.
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СМИ: Великобритания подготовила ответ на случай российской кибератаки на критическую инфраструктуру

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Хакер. Иллюстративное фото.

ФОТО: KACPER PEMPEL/REUTERS

Британские спецслужбы готовы к возможным кибератакам со стороны России и могут в ответ начать "наступательную кибератаку" в случае, если будет затронута критическая инфраструктура Великобритании, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

"Была проведена подготовка к ответу на случай, если Москва предпримет действия против критически важных предприятий, таких как National Grid (системный оператор на всей территории Великобритании и собственник магистральных сетей на территории Англии и Уэльса - ИФ) или национальная служба здравоохранения. Обе структуры находятся в состоянии высокой готовности к кибератакам", - пишет газета.

Также, по ее данным, Россия может опубликовать компромат на британских "министров, членов парламента и других высокопоставленных лиц".

"Мы знаем, что есть в планах у России компрометирующие материалы, мы все к этому готовы", - заявил источник газеты.

Британский Центр правительственной связи (GCHQ) и министерство обороны готовы ответить "пропорционально", отмечает издание.

В то же время в эфире телеканала "Би-би-си" глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не хочет эскалации с Москвой. "Мы не хотим эскалации, поэтому мы хотим четко изложить, что наш ответ ограничен тем, чтобы сказать "нет" химическому оружию", - сказал Б.Джонсон.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Дамаск обвинения отвергает.

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