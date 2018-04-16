На Сааремаа из-за ловли плотвы опустели прилавки с солью

"На данный момент в нашем магазине крупная соль действительно закончилась, но с новой поставкой необходимый товар будет выставлен на продажу", - сказала руководитель Selver Лиге Лаес.

Руководитель Rimi Гайди Юханди подтвердила, что за последние недели соль действительно покупали чаще, но основываясь на опыте прошлых лет, к этому были готовы и специально заказали товар заранее.

Руководитель Общества потребителей Сааремаа Калле Коов сказал, что в период ловли рыбы крупная соль является самым ходовым товаром в магазинах, как, например, гриль летом.

"Конечно мы не можем точно рассчитать, сколько соли будет куплено рыбаками", - сказал руководитель по закупкам Общества потребителей Сааремаа Ристо Леэдо, добавив, что за последние несколько недель спрос на крупную соль значительно увеличился, но к этому были готовы и товар кончится не должен.