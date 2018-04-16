На Сааремаа из-за ловли плотвы опустели прилавки с солью

На Сааремаа сезон ловли плотвы повысил спрос на крупную соль, из-за чего в некоторых магазинах прилавки с солью и вовсе опустели, передает Saarte Hääl.
"На данный момент в нашем магазине крупная соль действительно закончилась, но с новой поставкой необходимый товар будет выставлен на продажу", - сказала руководитель Selver Лиге Лаес.
Руководитель Rimi Гайди Юханди подтвердила, что за последние недели соль действительно покупали чаще, но основываясь на опыте прошлых лет, к этому были готовы и специально заказали товар заранее.
Руководитель Общества потребителей Сааремаа Калле Коов сказал, что в период ловли рыбы крупная соль является самым ходовым товаром в магазинах, как, например, гриль летом.
"Конечно мы не можем точно рассчитать, сколько соли будет куплено рыбаками", - сказал руководитель по закупкам Общества потребителей Сааремаа Ристо Леэдо, добавив, что за последние несколько недель спрос на крупную соль значительно увеличился, но к этому были готовы и товар кончится не должен.
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