понедельник, 16 апреля 2018 г.
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На Сааремаа из-за ловли плотвы опустели прилавки с солью

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ФОТО: HENN SOODLA/PRNPM/EMF

На Сааремаа сезон ловли плотвы повысил спрос на крупную соль, из-за чего в некоторых магазинах прилавки с солью и вовсе опустели, передает Saarte Hääl.

"На данный момент в нашем магазине крупная соль действительно закончилась, но с новой поставкой необходимый товар будет выставлен на продажу", - сказала руководитель Selver Лиге Лаес.

Руководитель Rimi Гайди Юханди подтвердила, что за последние недели соль действительно покупали чаще, но основываясь на опыте прошлых лет, к этому были готовы и специально заказали товар заранее. 

Руководитель Общества потребителей Сааремаа Калле Коов сказал, что в период ловли рыбы крупная соль является самым ходовым товаром в магазинах, как, например, гриль летом.

"Конечно мы не можем точно рассчитать, сколько соли будет куплено рыбаками", - сказал руководитель по закупкам Общества потребителей Сааремаа Ристо Леэдо, добавив, что за последние несколько недель спрос на крупную соль значительно увеличился, но к этому были готовы и товар кончится не должен.

Читайте полную статью на Saarte Hääl.

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