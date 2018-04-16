Пресса Британии: как будет мстить Западу Путин?

"Нельзя было и пожелать более успешного результата. Миссия выполнена!" - написал он. Американский президент, похоже, позабыл, что его предшественник Джордж Буш-младший выступал с подобными смелыми и бравурными утверждениями после вторжения в Ирак. Катастрофа там продолжается до сих пор, отмечает журналист.

Трамп отверг последовавшую затем критику со стороны СМИ, назвав их лживыми. Он еще раз использовал выражение "миссия выполнена". "Используйте чаще", - написал он в "Твиттере".

Решение об авиаударе по Сирии было принято после того, как 7 апреля сирийский режим применил отравляющие вещества против оппозиции в расположенном невдалеке от Дамаска городе Дума, который затем перешел под контроль правительственных войск. С одной стороны, авианалет был успешным. Никто из мирных жителей не пострадал. И, самое главное, удалось избежать жертв среди находящихся в Сирии российских военных, пишет обозреватель Guardian.

Трамп оповестил о своих намерениях нанести удар в Сирии еще в среду. Это дало возможность режиму, а также его российским и иранским сторонникам вывести военных и технику из зон предполагаемых авиаударов. В то же время возможности проведения химической атаки против своего народа у Асада остались. Большинство же мирных жителей в Сирии погибли в результате применения обычных видов вооружений.

Накануне вероятность прямого конфликта с Москвой пошла на убыль. Ранее Кремль грозил апокалиптическим сценарием развития событий в случае авиаудара по Сирии. Этого не случилось. Однако решение премьера Британии Терезы Мэй ударить по Асаду привело к политическим проблемам.

Во-первых, понятно, что решение о времени авиаудара было принято в Белом доме - Британии лишь оставалось кротко с этим согласиться. Во-вторых, не было уверенности в том, что удары хоть как-то повлияют на процесс гражданской войны в Сирии, которая длится уже седьмой год, пишет автор.

Но, самое главное, Мэй не посоветовалась с парламентом. Ее правительство, работающее над вопросами "брексита", пообещало восстановить независимость (от мнения других стран). Но не в этот раз, не в столь важном вопросе, как ведение войны. Скорее всего, 45-минутный авианалет будет аукаться в стенах парламента еще много недель, предсказывает Хардинг.

Накануне лидер лейбористов Джереми Корбин поставил под сомнение концепцию гуманитарной интервенции. В интервью Би-би-си он сказал, что выступает за принцип, согласно которому в будущем правительство будет обязано получать одобрение у парламента для любых военных ударов. Если бы Мэй внесла вопрос о военном ударе по Сирии в парламент на прошлой неделе, она бы получила необходимое количество голосов. Но она этого не сделала, добавляет Хардинг.