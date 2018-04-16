Эксперты: ответные санкции России не смогут сильно навредить США и Евросоюзу, сильнее они бьют по ее собственной экономике

Законопроект о контрсанкциях против США и других стран, которые одобрили санкции в отношении России, внесенный председателями сразу всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, позволяет российскому правительству ввести множество запретов - от ввоза в Россию лекарств до найма иностранцев. Выбирать из этого набора законопроект предложил правительству, а утверждать ограничения - президенту. Однако подобные контрсанкции могут иметь обратный эффект и ударить по российским потребителям, пишет Newsru.com со ссылкой на "Ведомости".

Например, запрет на ввоз лекарств, аналоги которых производятся в России или в странах, не присоединившихся к санкциям, все равно ударит по здоровью россиян. По данным DSM Group, доля импортных лекарств на российском рынке в 2017 году превысила 70%. На американские компании приходится 28% рынка в денежном выражении и 8% госзакупок. Сами же США в среднесрочной перспективе без труда смогут перераспределить поставки на другие развивающиеся страны, например Бразилию, говорят эксперты газеты.

Обещание запрета на вывоз редких металлов уже вызвало у крупнейшего в мире производителя титана - уральской компании "ВСМПО-Ависма" - опасения навсегда потерять рынок. Впрочем, в краткосрочной перспективе иностранный бизнес тоже пострадает, больше всего - Boeing и Airbus.

Ограничение экспорта палладия может временно дестабилизировать рынок, но этот дефицит смогут заменить зимбабвийские и южно-африканские производители.

Группа "Мечел" поставляет на американский рынок поковки и штамповки для двигателей, отказ от их поставок временно ухудшит ситуацию в американской индустрии, но может разрушить экономику Урала, считают эксперты.

Испугался российский бизнес и обещанного Госдумой разрешения производить товары без согласия правообладателей: она фактически легализует серый импорт. Разрешить присвоить бренды и патенты хуже, чем выстрелить себе в ногу, рассказал профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Если страна не признает право на патент, как можно вкладывать в нее под своим брендом, недоумевает эксперт.

Ударит по российскому бизнесу и запрет иностранцам оказывать в России юридические и консалтинговые услуги.

Единственным серьезным ударом по иностранному бизнесу может стать увеличение сборов за полеты над Россией. Путь из США в Юго-Восточную Азию и обратно - самое оживленное грузовое направление, на него приходится 50% и более международных перевозок грузов американскими авиакомпаниями, пояснил газете топ-менеджер российского грузового перевозчика.

По данным Бюро транспортной статистики США, в 2017 году 35% международного грузопотока американских авиакомпаний пришлось на направление США - Тихоокеанский регион, доля региона в грузообороте (показатель, учитывающий количество груза и расстояние) - 40%.

Серьезно ответить на санкции, не ударив по российским потребителям, можно, лишь ограничив экспорт газа и нефти, говорит профессор Российской школы экономики Наталья Волчкова, структура российской экономики не позволяет нанести серьезный урон странам ЕС и США иначе.