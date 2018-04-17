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Фото: в Каламая есть дом-подкова, а в нем - большая квартира

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ФОТО: KV.EE

Да, эта квартира намного больше многих расположенных в Каламая квартир. А все потому, что она находится на улице Вибу, в новом доме, который получил название Hoburaua maja - Дом-подкова - из-за своего изогнутого полукруглого фасада, пишет Kodu. 

Это, безусловно, очень интересный объект недвижимости: ухоженная, стильно декорированная четырехкомнатная квартира необычно большой площади - 93,3 квадратных метра. 

ФОТО: KV.EE

Квартира находится в новом доме с энергосбережением класса B в великолепном районе - на краю Каламая, рядом с Летной гаванью и городком Ноблесснера и подойдет как молодой семье с детьми, так и пожилой паре, наслаждающейся покоем. Правда, источник умалчивает, откуда пожилая пара возьмет 239 000 евро на покупку этого сокровища.

ФОТО: KV.EE

В квартире есть большой балкон, выходящий на южную сторону. Парковочное место площадью 12,5 м2 можно купить отдельно, оно не входит в стоимость квартиры. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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