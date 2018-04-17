Фото: в Каламая есть дом-подкова, а в нем - большая квартира

Квартира находится в новом доме с энергосбережением класса B в великолепном районе - на краю Каламая, рядом с Летной гаванью и городком Ноблесснера и подойдет как молодой семье с детьми, так и пожилой паре, наслаждающейся покоем. Правда, источник умалчивает, откуда пожилая пара возьмет 239 000 евро на покупку этого сокровища.