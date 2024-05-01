Сегодня исполняется 20 лет со дня вступления Эстонии в Европейский союз

Перевод: Ева Ойжинская

Со своей стороны, Эстония внесла значительный вклад в инновационные инициативы и цифровое развитие ЕС, а также вносит весомый вклад в политику безопасности ЕС. Членство в Европейском союзе поддерживают 84% населения Эстонии.

«Европейский союз постоянно развивается, и на протяжении 20 лет мы также являемся теми, кто задает направление этому развитию. Нам доверяют, нас слушают и учитывают наше мнение, - подчеркнула премьер-министр Кая Каллас. - Вступление Эстонии в Европейский союз стало историей успеха, которая теперь позволяет нам помогать другим странам, включая Украину, на пути к тому, чтобы стать государством-членом».

Премьер-министр также отметила, что экономика Эстонии и средняя заработная плата выросли в четыре раза за время членства в Европейском союзе: «С помощью Европейского союза мы смогли сделать значительные инвестиции в развитие нашей страны и инфраструктуры в различных областях, чтобы нашим людям было хорошо и безопасно жить в Эстонии».

Она также обратила внимание на то, что благодаря вступлению в Европейский Союз и Шенгенской визовой зоне жители Эстонии могут свободно путешествовать, учиться и работать в других странах-членах.

«Давайте не забывать, что Европейский союз - это не "они" там, в Брюсселе. Европейский союз - это мы», - подчеркнула Каллас.