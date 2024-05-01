Принадлежность к Европейскому союзу расширила возможности для передвижения, работы и обучения жителей Эстонии, повысила общее благосостояние и экономику, а также укрепила государственную безопасность.
Сегодня исполняется 20 лет со дня вступления Эстонии в Европейский союз
Перевод: Ева Ойжинская
Со своей стороны, Эстония внесла значительный вклад в инновационные инициативы и цифровое развитие ЕС, а также вносит весомый вклад в политику безопасности ЕС. Членство в Европейском союзе поддерживают 84% населения Эстонии.
«Европейский союз постоянно развивается, и на протяжении 20 лет мы также являемся теми, кто задает направление этому развитию. Нам доверяют, нас слушают и учитывают наше мнение, - подчеркнула премьер-министр Кая Каллас. - Вступление Эстонии в Европейский союз стало историей успеха, которая теперь позволяет нам помогать другим странам, включая Украину, на пути к тому, чтобы стать государством-членом».
Премьер-министр также отметила, что экономика Эстонии и средняя заработная плата выросли в четыре раза за время членства в Европейском союзе: «С помощью Европейского союза мы смогли сделать значительные инвестиции в развитие нашей страны и инфраструктуры в различных областях, чтобы нашим людям было хорошо и безопасно жить в Эстонии».
Она также обратила внимание на то, что благодаря вступлению в Европейский Союз и Шенгенской визовой зоне жители Эстонии могут свободно путешествовать, учиться и работать в других странах-членах.
«Давайте не забывать, что Европейский союз - это не "они" там, в Брюсселе. Европейский союз - это мы», - подчеркнула Каллас.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна выделил аспекты безопасности, связанные с принадлежностью к Европейскому союзу, и указал на то, что теперь настала очередь Эстонии выступать за открытость ЕС. «Принадлежность к европейской семье дала Эстонии уверенность, что мы никогда больше не будем одни. Сегодня это важнее, чем когда-либо, поскольку продолжающаяся жестокая агрессия России против Украины доказала, что "серые зоны" в Европе лишь побуждают Россию продолжать империалистическую завоевательную войну. Именно поэтому мы решительно выступаем за продолжение политики открытых дверей Европейского союза и делимся опытом вступления в ЕС с другими странами, которые хотят стать частью европейской семьи, в том числе с Украиной и Молдовой, а также с несколькими странами Балкан, - сказал Цахкна. - Надеемся скоро поздравить Украину и других кандидатов с присоединением к Европейскому союзу, как это было с Эстонией 20 лет назад, 1 мая 2004 года!»
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что, несмотря на долгий период членства, Эстония по-прежнему имеет в ЕС значимые примеры для подражания в направлении общественного развития. «Членство Эстонии в Европейском союзе - это наше ежедневное доказательство принадлежности к Европе вместе с другими независимыми и успешными странами. 20 лет членства внесли большой вклад в развитие эстонского общества и государства, а также в благополучие нашего народа. Но впереди еще много работы. Наше общее благосостояние увеличилось, но оно не распределяется поровну между всеми. Поэтому принадлежность к ЕС напоминает нам о необходимости прилагать усилия, поскольку мы сравниваем себя не с теми странами, вместе с которыми были вынуждены находиться под оккупацией Советского Союза, а прежде всего с Северной и Западной Европой, благодаря чему у нас есть много примеров для подражания в борьбе за равенство, права и демократию».
Он добавил, что сейчас задача Эстонии также заключается в том, чтобы на основе своего опыта предоставлять поддержку тем, кто желает присоединиться к Европейскому союзу, в том числе и Украине.