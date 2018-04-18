Полиция Башкирии. Снимок иллюстративный. ФОТО: /RIA Novosti

В одной из школ Стерлитамака в Башкирии ученик 9-го класса напал с ножом на одноклассницу и учительницу. Все трое госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одна школьница выпрыгнула из окна, сообщают следователи.

Нападение совершил учащийся школы №1. «Это ученик девятого класса, 2001 года рождения. Есть пострадавшие в результате инцидента. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы», - рассказали «Интерфаксу» в администрации школы.

В Минздраве республики уточнили, что после инцидента в школе в Стерлитамаке были госпитализированы четыре человека - трое детей и один взрослый.

Издание Ufa1.ru уточняет, что это две ученицы, учительница информатики и сам нападавший. Журналисты не указывают источник этой информации.

В управлении Следственного комитета России (СКР) по Башкирии подтвердили, что, по предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 напал с ножом на одноклассницу и учительницу.

«[Девятиклассник] зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджог, сам себе нанес рану ножом», - сказано в сообщении.

После этого, по данным следствия, сработала пожарная сигнализация, а ученица одного из классов на этаже, «испугавшись, выпрыгнула со второго этажа».

Подросток и пострадавшие госпитализированы, в результате пожара никто не пострадал, подчеркнули в СКР.

Ранее местные СМИ сообщали, что школьник напал с ножом на преподавательницу и других школьников, а затем поджег класс.