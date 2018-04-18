Постпред Британии при ОЗХО: лишь у России были возможности и мотив для отравления Скрипалей

"Мы уверены, что только у России были технические возможности, опыт применения (вещества "Новичок" - ИФ) и мотив для атаки Скрипалей", - приводятся слова дипломата в его Twitter.

"У России есть доказанный опыт политического убийства. Весьма вероятно, что российские разведслужбы рассматривают перебежчиков как законные цели", - добавил он.

"Россия провела наглую кампанию по дезинформации и ударила по репутации и опыту ОЗХО... Мы продолжим критиковать безрассудное и дискриминирующее поведение России, когда она нарушает конвенцию о запрещении химоружия и когда она угрожает мировой безопасности", - подчеркнул постпред Британии.

Он добавил, что ОЗХО подтвердила, что Юлия и Сергей Скрипали были отравлены веществом семейства "Новичок".

Также Уилсон поблагодарил ОЗХО и международное сообщество за помощь и поддержку в расследовании дела Скрипаля.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Эксперты ОЗХО 21 марта начали исследование проб вещества, которое использовалось при нападении на Скрипалей, после того, как с просьбой о техническом содействии в организацию обратились власти Великобритании.

ОЗХО проводила изучение проб в четырех лабораториях в Гааге. Две из них занимались медико-биологическими данными, еще две - пробами, взятыми из окружающей среды, сообщил гендиректор организации Ахмет Узюмджю. Собиравшие пробы эксперты ОЗХО, отмечал Узюмджю, действовали независимо и не были задействованы в национальном расследовании, проводимом британскими властями. Кроме того, он заверил, что "ни одна из стран-участниц (ОЗХО - ИФ) не была задействована в проводимых секретариатом ОЗХО технических работах".

По словам Узюмджю, целью исследования стало определение того, что именно было использовано, у организации нет мандата на определение виновных в отравлении Скрипалей.

Доклад ОЗХО в дальнейшем будет передан Лондону. В соответствии с действующими в организации правилами, доступ других сторон к докладу возможен только при согласии на это британской стороны. При этом Узюмджю подчеркнул, что Лондон по данному вопросу выступает за обеспечение максимальной транспарентности.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила 5 апреля на заседании СБ ООН, что Лондон будет готов поделиться результатами проводимого ОЗХО анализа проб.

Между тем в России ожидали от экспертов официального, фактологического заключения о химсоставе проб при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. В РФ полагали, что после доклада ОЗХО встанут вопросы, как это вещество оказалось в Великобритании, и как было применено. В Москве также настаивали на том, что Россия должна быть непосредственной участницей расследования, и ей должны быть переданы образцы, отобранные в Англии.

РФ направила свои вопросы по расследованию отравления Скрипалей техническому секретариату ОЗХО, но ответов на них не получила.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не может заранее согласиться с результатами расследования отравления Скрипалей, хотя и допускает, что пробы вещества, которое воздействовало на них, были взяты ОЗХО с соблюдением необходимых процедур.

"Нас заверяют, что пробы были взяты (ОЗХО) с соблюдением всех необходимых процедур, что эти пробы по пути в сертифицированные лаборатории не подвергались никакому воздействию. Мы верим в это", - сказал С.Лавров.