Фото: в Эстонии можно стать помещиком, причем обойдется это недорого

Прежде всего уточним, что такое мыза. Это совсем не обязательно оштукатуренное каменное здание с белыми колоннами. Мыза может быть весьма скромной, деревянной, но очень ценной благодаря своему возрасту и сохранности. В эстонском языке каждый вид мызы имеет свое название. Например, karjamõis - буквально "скотная мыза", небольшая мыза, обслуживающая большую, господскую мызу. Вот три таких примера.

ФОТО: KV.EE

Главное здание утопающей в зелени, построенной в 1860 году скотной мызы состоит из пяти реновированных комнат. На территории мызы - старый добрый мызный парк.

ФОТО: KV.EE

Главное здание подсобного хозяйства мызы Тамме построено в 1894 году и на сегодняшний день реновировано частично: приведен в порядок лишь фундамент. Площадь дома более 400 м2. К недвижимости относится старый парк и дубовая аллея.

ФОТО: KV.EE