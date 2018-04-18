Фото: в Эстонии можно стать помещиком, причем обойдется это недорого

Почему-то считается, что мызы в Эстонии страшно дороги. Портал Kodu решил доказать обратное: если задаться целью стать помещиком - мызником, то мызу можно купить по вполне сходной цене.
Прежде всего уточним, что такое мыза. Это совсем не обязательно оштукатуренное каменное здание с белыми колоннами. Мыза может быть весьма скромной, деревянной, но очень ценной благодаря своему возрасту и сохранности. В эстонском языке каждый вид мызы имеет свое название. Например, karjamõis - буквально "скотная мыза", небольшая мыза, обслуживающая большую, господскую мызу. Вот три таких примера.
Главное здание утопающей в зелени, построенной в 1860 году скотной мызы состоит из пяти реновированных комнат. На территории мызы - старый добрый мызный парк.
Главное здание подсобного хозяйства мызы Тамме построено в 1894 году и на сегодняшний день реновировано частично: приведен в порядок лишь фундамент. Площадь дома более 400 м2. К недвижимости относится старый парк и дубовая аллея.
Длинное одноэтажное здание этой мызы построено в 1850 году. Дом очень вместительный: его площадь составляет более 500 квадратных метров. Толщина стен из бутового камня - более метра. И очень красивая природа вокруг.