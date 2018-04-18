среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Фото: в Эстонии можно стать помещиком, причем обойдется это недорого

Фото: в Эстонии можно стать помещиком, причем обойдется это недорого

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ФОТО: KV.EE

Почему-то считается, что мызы в Эстонии страшно дороги. Портал Kodu решил доказать обратное: если задаться целью стать помещиком - мызником, то мызу можно купить по вполне сходной цене.

Прежде всего уточним, что такое мыза. Это совсем не обязательно оштукатуренное каменное здание с белыми колоннами. Мыза может быть весьма скромной, деревянной, но очень ценной благодаря своему возрасту и сохранности. В эстонском языке каждый вид мызы имеет свое название. Например, karjamõis - буквально "скотная мыза", небольшая мыза, обслуживающая большую, господскую мызу. Вот три таких примера. 

1. Скотный комплекс мызы Кулдна в волости Варсту, Вырумаа, 19 900 евро

ФОТО: KV.EE

Главное здание утопающей в зелени, построенной в 1860 году скотной мызы состоит из пяти реновированных комнат. На территории мызы - старый добрый мызный парк. 

2. Комплекс подсобного хозяйства мызы Тамме в волости Рынгу, Тартумаа, 22 000 евро

ФОТО: KV.EE

Главное здание подсобного хозяйства мызы Тамме построено в 1894 году и на сегодняшний день реновировано частично: приведен в порядок лишь фундамент. Площадь дома более 400 м2. К недвижимости относится старый парк и дубовая аллея. 

3. Мыза Лаугу, в волости Лейзи, Сааремаа, 45 000 евро

ФОТО: KV.EE

Длинное одноэтажное здание этой мызы построено в 1850 году. Дом очень вместительный: его площадь составляет более 500 квадратных метров. Толщина стен из бутового камня - более метра. И очень красивая природа вокруг. 

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