История о чесотке и отравлении лекарствами в доме по уходу закончилась трагически: постоялица умерла в больнице

«Четвертого апреля я ее навещала, она нормально сидела, мы с ней поговорили. А 6-го вечером мне позвонили из скорой и сказали, что мама у них», - вспоминает убитая горем дочь.

По ее словам, скорую вызвали те же самые работники, во время дежурств которых с Марией и раньше происходило неладное: по мнению Елены, именно из-за их недосмотра у матери появились ушибы и синяки, и ее госпитализировали с отравлением психотропными веществами. Как утверждает Елена, о том, что мать увезли на скорой, ей из дома по уходу никто не сообщил.

После звонка из скорой Елена тут же поехала в больницу, где застала мать уже в бессознательном состоянии. «Мама уже ни на что не реагировала, не открывала глаза и не разговаривала. Врачи сказали, что подозревают инфаркт головного мозга», - говорит безутешная дочь.

При каких обстоятельствах и по каким причинам ухудшилось состояние матери, Елене неизвестно. Как следует из медицинского заключения, Марию привезли на скорой вечером 5 апреля. В доме по уходу у нее начался небольшой кашель, отек рук. В больнице диагностировали отек легких, за которым, предположительно, последовал инфаркт мозга.

«Вечером 6-го ее перевезли в больницу в Рапла, потому что в Таллинне свободных мест не было- говорит Елена. - Седьмого мы поехали к ней, она не приходила в себя. Подержали за руку, попрощались, а 8-го вечером позвонили и сказали, что она умерла. 11-го мы ее похоронили...»

После всего произошедшего с Марией в доме по уходу родственники намерены подать заявление в полицию. «Судя по рассказам других сотрудников, это не первый случай, когда эти работники вызывали скорую, а родственникам об этом не сообщали. Это первое. А второе – почему-то именно после их смен люди падают, и даже бывали смертельные случаи», - утверждает Елена.

«Я не понимаю, как можно недосмотреть за людьми, когда обещают круглосуточный присмотр и уход, а в итоге нет ни присмотра, ни ухода», - возмущается она.