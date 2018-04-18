История о чесотке и отравлении лекарствами в доме по уходу закончилась трагически: постоялица умерла в больнице

Несколько недель назад Rus.Postimees писал о постоялице таллиннского дома по уходу, родственники которой забили тревогу после того, как обнаружили пожилую женщину в сыпи и синяках. В больнице у нее диагностировали чесотку и отравление психотропными веществами. К сожалению, эта история окончилась трагически: в очередной раз была вызвана скорая, которая доставила 80-летнюю Марию в больницу, где она и скончалась. Rus.Postimees пообщался с ее дочерью – Еленой.
«Четвертого апреля я ее навещала, она нормально сидела, мы с ней поговорили. А 6-го вечером мне позвонили из скорой и сказали, что мама у них», - вспоминает убитая горем дочь.
По ее словам, скорую вызвали те же самые работники, во время дежурств которых с Марией и раньше происходило неладное: по мнению Елены, именно из-за их недосмотра у матери появились ушибы и синяки, и ее госпитализировали с отравлением психотропными веществами. Как утверждает Елена, о том, что мать увезли на скорой, ей из дома по уходу никто не сообщил.
После звонка из скорой Елена тут же поехала в больницу, где застала мать уже в бессознательном состоянии. «Мама уже ни на что не реагировала, не открывала глаза и не разговаривала. Врачи сказали, что подозревают инфаркт головного мозга», - говорит безутешная дочь.
При каких обстоятельствах и по каким причинам ухудшилось состояние матери, Елене неизвестно. Как следует из медицинского заключения, Марию привезли на скорой вечером 5 апреля. В доме по уходу у нее начался небольшой кашель, отек рук. В больнице диагностировали отек легких, за которым, предположительно, последовал инфаркт мозга.
«Вечером 6-го ее перевезли в больницу в Рапла, потому что в Таллинне свободных мест не было- говорит Елена. - Седьмого мы поехали к ней, она не приходила в себя. Подержали за руку, попрощались, а 8-го вечером позвонили и сказали, что она умерла. 11-го мы ее похоронили...»
После всего произошедшего с Марией в доме по уходу родственники намерены подать заявление в полицию. «Судя по рассказам других сотрудников, это не первый случай, когда эти работники вызывали скорую, а родственникам об этом не сообщали. Это первое. А второе – почему-то именно после их смен люди падают, и даже бывали смертельные случаи», - утверждает Елена.
«Я не понимаю, как можно недосмотреть за людьми, когда обещают круглосуточный присмотр и уход, а в итоге нет ни присмотра, ни ухода», - возмущается она.
В полиции напоминают: если у родственников женщины есть подозрения, что она была оставлена без помощи, им следует обратиться с заявлением в Пыхьяскую префектуру. Это можно сделать и по электронной почте, написав заявление в свободной форме и отправив его на адрес pohja@politsei.ee. Следует указать свои контактные данные, имя, подробно описать ситуацию, прикрепить фотографии. Также можно прийти в рабочий день в Ляэне-Харьюское отделение полиции (Рахумяэ теэ, 6).