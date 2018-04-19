четверг, 19 апреля 2018 г.
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  • СМИ: Германия обратится к США с просьбой освободить ее от участия в санкциях против РФ

СМИ: Германия обратится к США с просьбой освободить ее от участия в санкциях против РФ

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ФОТО: PHILIPPE WOJAZER/REUTERS/SCANPIX

Власти ФРГ планируют в ближайшее время обратиться к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой освободить страну от участия в новых санкциях в отношении России, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания, министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе собирается попросить Вашингтон вывести немецкие компании из-под действия жестких антироссийских санкций, пишет Newsru.com.

По словам немецких чиновников, этот же вопрос намерена поднять канцлер Германии Ангела Меркель, которая в конце апреля встретится с Трампом. Как говорится в статье, речь пойдет о немецком бизнесе в целом, а не об отдельных компаниях.

Предполагается, что Минфин США может разрешить сохранить действующие контракты с попавшими под санкции компаниями на определенный срок.

Давление на правительство ФРГ оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России. Они не хотят становиться жертвами ухудшившихся отношений между Москвой и Вашингтоном, отмечает WSJ. Потенциальные потери немецких компаний, среди которых названы Siemens, Daimler и Volkswagen, могут составлять сотни миллионов евро,

Как сообщает РБК, товарооборот между Германией и Россией в 2017 году вырос до 54,5 млрд евро, что на 11 млрд евро больше, чем в 2016-ом.

Напомним, прошлым летом после принятия новых санкций США против РФ Германия объявила их "противоречащими международному праву" и призвала тесно координировать политику санкций с ЕС. Тогда в Берлине заявили, что компании ЕС не должны страдать из-за антироссийских санкций, принятых США.

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