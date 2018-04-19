BMW показала новую виртуальную приборную панель и комплекс iDrive

По предварительной информации, первым их получит новый BMW X5 (G05), премьера которого запланирована на текущий год, пишет motor.ru.

На центральном дисплее системы, работающей под управлением фирменной OS 7.0, может отображаться до 10 отдельных настраиваемых страниц с четырьмя «виджетами». Они обеспечивают доступ к часто используемым функциям, например, навигации или музыке.

Система способна выводить необходимую информацию в зависимости от наступления какого-либо события или местоположения. Например, на экране отобразится карта парковок при подъезде к конечной точке маршрута. Управлять функциями автомобиля можно с помощью поворотного контроллера, голоса, жестов и тачскрина.

Шкалы приборов на 12.3-дюймовой виртуальной приборной панели теперь напоминает решетку радиатора. Слева расположен спидометр, справа — тахометр и указатель уровня топлива. Помимо этого, на ней есть место для дублирования подсказок навигационной системы и отображения индивидуального контента.

В зависимости от выбранного режима движения меняется цветовая схема приборной панели, а также ее оформление. В спортивном режиме основным цветом становится красный и появляется индикатор продольных и поперечных ускорений.