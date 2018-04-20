В мире появилась новая страна

Журналисты отмечают, что ранее монарх уже неоднократно называл свою страну королевством Эсватини. В частности, он это делал во время выступления в Генассамблее ООН в 2017 году, в ходе заседания членов Африканского союза и на других международных конференциях, пишет Newsru.com.

"Я хотел бы объявить, что с сегодняшнего дня наша страна будет именоваться как королевство Эсватини", - заявил монарх. Он отметил, что прежнее название вызывало путаницу.

"Всякий раз, когда мы выезжаем за границу люди называют нас Швейцарией (на английском языке названия государств звучат схоже: Швейцария (Switzerland) и Свазиленд (Swaziland) - ред.)" - добавил Мсвати III.