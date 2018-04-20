пятница, 20 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Галерея: большая "стирка" на улицах Таллинна

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В рамках месячника благоустройства сегодня в 10 часов утра на улице Раннамяэ стартовал день мытья городских улиц. В акции участвует 13 машин: десять поливальных и три вакуумных пылесоса.

Начало мероприятию положил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, открыв кран одной из поливальных машин. Техника пошла разными маршрутами, так начался второй этап весенней уборки. На первом этапе боролись с запылением воздуха.

Из-за погодных условий весенняя уборка в городе началась лишь 5 апреля, в сутки были задействованы в среднем 36 машин и 26 бригад рабочих, насчитывающие 72 человека. С проезжей части и велодорожек убраны почти 2500 тонн сметок и 94 тонны бытового мусора. Согласно договору, заключенному с профильными фирмами, весенняя уборка должна быть завершена к 30 апреля.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ