Галерея: большая "стирка" на улицах Таллинна

Начало мероприятию положил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, открыв кран одной из поливальных машин. Техника пошла разными маршрутами, так начался второй этап весенней уборки. На первом этапе боролись с запылением воздуха.

Из-за погодных условий весенняя уборка в городе началась лишь 5 апреля, в сутки были задействованы в среднем 36 машин и 26 бригад рабочих, насчитывающие 72 человека. С проезжей части и велодорожек убраны почти 2500 тонн сметок и 94 тонны бытового мусора. Согласно договору, заключенному с профильными фирмами, весенняя уборка должна быть завершена к 30 апреля.