ООН: более двух тысяч гражданских погибли с начала военных действий на востоке Украины

Согласно информации, обнародованной на сайте управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Уолкер подчеркнул, что с начала конфликта в Донбассе около 4,4 млн человек оказались в тяжелой гуманитарной ситуации, из низ 3,4 млн остро нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Жители районов, расположенных вдоль "линии соприкосновения", регулярно подвергаются обстрелам, и в такой обстановке люди живут уже более четырех лет.

"Более 2540 гражданских лиц были убиты и более девяти тысяч получили ранения с начала военных действий четыре года назад", - сказано в информации ООН.

По словам Уолкера, в 2017 году на востоке Украины каждый месяц регистрировалось не менее 40 тыс. случаев нарушений режима прекращения огня. Жизненно важная гражданская инфраструктура серьезно пострадала из-за систематического несоблюдения перемирия.

"В восточной Украине на карту поставлено водоснабжение более 345 тыс. гражданских лиц. В прошлом году более 130 инцидентов затронули критическую водную инфраструктуру", - проинформировал Уокер.

По информации ООН, более 600 тыс. человек, включая 100 тыс. детей, страдают от вооруженных столкновений вдоль 457-километровой "линии соприкосновения". Каждый месяц более 1 млн человек вынуждены пересекать "серую зону" через контрольно-пропускные пункты въезда/выезда.

Уокер также отметил чрезвычайно острую минную опасность в регионе. Так, по его словам, только в прошлом году на минах и других неразорвавшихся боеприпасах подорвались 235 гражданских лиц.

Координатор системы ООН в Украине напомнил, что на оказание гуманитарной помощи жителям Украины ООН запросила на 2018 год 187 млн долл., чтобы оказать помощь и защиту 2,3 млн человек из наиболее уязвимых слоев населения. Однако пока указанную сумму собрать не удалось. Уокер призвал государства-члены проявить солидарность с людьми, затронутыми конфликтом в Украине, и срочно помочь заполнить этот 97%-й дефицит в финансировании.