суббота, 21 апреля 2018 г.
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Премьер-министр Ратас встретится с генсеком ООН

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Председатель Центристской партии, премьер-министр Эстонии Юри Ратас

ФОТО: Mihkel Maripuu

На следующей неделе премьер-министр Юри Ратас отправится в США, где встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает Rus.err.ee.

"Ратас примет участие в совещании высокого уровня ООН в Нью-Йорке 24 апреля, также он встретится с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем", – сказал директор по связям с общественностью правительства Урмас Сеавер ERR.

Ратас отправится в США в понедельник и вернется в среду. В четверг правительство Эстонии будет обсуждать и утверждать стратегию госбюджета.

С четверга этой недели до вторника следующей в США находится и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. В пятницу она выступила с обзором опыта Эстонии по универсальному медицинскому страхованию на конференции Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения (WHO).

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