Премьер-министр Ратас встретится с генсеком ООН

"Ратас примет участие в совещании высокого уровня ООН в Нью-Йорке 24 апреля, также он встретится с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем", – сказал директор по связям с общественностью правительства Урмас Сеавер ERR.

Ратас отправится в США в понедельник и вернется в среду. В четверг правительство Эстонии будет обсуждать и утверждать стратегию госбюджета.