В марте число разводов в Эстонии превысило количество браков
22 апреля 2018 г., 11:31
В марте 2018 года на территории Эстонии зарегистрировали 248 новых семейных союзов, в то же время развелись 250 пар, сообщает Rus.err.ee.
Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в марте в Харьюском уезде зарегистрировали 130 браков, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 34 и 29 браков.
Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелась 151 пара. В Ида-Вируском уезде брак расторгли 23, в Тартуском - 30 пар.
Традиционно больше всего свадеб играют в Таллинне и Харьюмаа. Здесь же регистрируют и больше всего разводов.