В марте число разводов в Эстонии превысило количество браков

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в марте в Харьюском уезде зарегистрировали 130 браков, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 34 и 29 браков.

Эти же уезды оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюмаа развелась 151 пара. В Ида-Вируском уезде брак расторгли 23, в Тартуском - 30 пар.