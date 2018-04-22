Март Хельме предупреждает об исламистском экстремизме и требует вернуть погранохрану

«Нет ни малейших сомнений в том, что только благодаря нашему решительному противостоянию — напомню, что мы собрали в общей сложности 40 000 подписей против иммиграции — Эстония на данный момент фактически оказалась незатронута массовой иммиграцией из Африки и с Ближнего Востока. Это правда, что и у нас есть беженцы, но большинство ходящих по нашим улицам людей отчетливо иностранного происхождения прибыли сюда в качестве граждан Европейского союза, а не беженцев. Это произошло потому, что, как известно, в ЕС, как и в СССР в свое время, рабочая сила, капитал и услуги обладают свободой передвижения», - сказал Хельме.

«В ситуации, где в Эстонии фактически отсутствует пограничный контроль, а наши ближайшие соседи Финляндия и Швеция наводнены иммигрантами, неудивительно, что какая-то их часть с помощью паромного билета стоимостью в пару десятков евро может попасть и к нам. Из этого мы вновь делаем вывод: необходимо восстановить погранохрану в качестве отдельной организации и ввести твердый контроль на границах Эстонии. В противном случае я не решаюсь дать руку на отсечение, что рано или поздно и у нас автомобили не начнут наезжать на людей или какой-нибудь тип с криком "Аллах акбар!" не перережет горло гуляющей с коляской молодой матери», - сказал Хельме.

«Мы определенно можем записать на счет своих достижений последних лет в том числе срывание фальшивой маски с леволиберальной идеологии как идеологии мощения пути в новое рабовладельческое общество приказов и запретов. Прикрываясь гуманизмом, правами человека и так называемыми европейскими ценностями, эта идеология на самом деле пытается подвергнуть людей идеологической диктатуре и для этого прежде всего попирает суверенитет государств, самоопределение наций, национальные культуры, христианскую мораль и свободу вероисповедания в целом, а также традиционные и тысячелетиями обеспечивавшие в обществах постоянство и равновесие семейные отношения и заданные природой — или, если хотите Богом — гендерные идентичности и роли», - сказал Хельме.

«Средство, которое должно содействовать этому, это провозглашение любого инакомыслия преступлением на почве ненависти. В Европе уже есть страны — в том числе наш северный сосед Финляндия — где даже моя сегодняшняя речь может расцениваться как преступление на почве ненависти, а я могу подвергнуться за нее уголовному наказанию. Вот как далеко в плодотворных условиях Европейского союза зашли свобода выражения мнения и демократическое государственное устройство», - сказал Хельме.