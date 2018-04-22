Март Хельме предупреждает об исламистском экстремизме и требует вернуть погранохрану

Выступивший в воскресенье на конгрессе Консервативной народной партии (EKRE) лидер партии Март Хельме вновь предупредил об исламистском экстремизме и потребовал восстановления погранохраны, поскольку только погранохрана в качестве отдельной организации может оградить Эстонию от злоумышленников.
«Нет ни малейших сомнений в том, что только благодаря нашему решительному противостоянию — напомню, что мы собрали в общей сложности 40 000 подписей против иммиграции — Эстония на данный момент фактически оказалась незатронута массовой иммиграцией из Африки и с Ближнего Востока. Это правда, что и у нас есть беженцы, но большинство ходящих по нашим улицам людей отчетливо иностранного происхождения прибыли сюда в качестве граждан Европейского союза, а не беженцев. Это произошло потому, что, как известно, в ЕС, как и в СССР в свое время, рабочая сила, капитал и услуги обладают свободой передвижения», - сказал Хельме.
«В ситуации, где в Эстонии фактически отсутствует пограничный контроль, а наши ближайшие соседи Финляндия и Швеция наводнены иммигрантами, неудивительно, что какая-то их часть с помощью паромного билета стоимостью в пару десятков евро может попасть и к нам. Из этого мы вновь делаем вывод: необходимо восстановить погранохрану в качестве отдельной организации и ввести твердый контроль на границах Эстонии. В противном случае я не решаюсь дать руку на отсечение, что рано или поздно и у нас автомобили не начнут наезжать на людей или какой-нибудь тип с криком "Аллах акбар!" не перережет горло гуляющей с коляской молодой матери», - сказал Хельме.
«Мы определенно можем записать на счет своих достижений последних лет в том числе срывание фальшивой маски с леволиберальной идеологии как идеологии мощения пути в новое рабовладельческое общество приказов и запретов. Прикрываясь гуманизмом, правами человека и так называемыми европейскими ценностями, эта идеология на самом деле пытается подвергнуть людей идеологической диктатуре и для этого прежде всего попирает суверенитет государств, самоопределение наций, национальные культуры, христианскую мораль и свободу вероисповедания в целом, а также традиционные и тысячелетиями обеспечивавшие в обществах постоянство и равновесие семейные отношения и заданные природой — или, если хотите Богом — гендерные идентичности и роли», - сказал Хельме.
«Средство, которое должно содействовать этому, это провозглашение любого инакомыслия преступлением на почве ненависти. В Европе уже есть страны — в том числе наш северный сосед Финляндия — где даже моя сегодняшняя речь может расцениваться как преступление на почве ненависти, а я могу подвергнуться за нее уголовному наказанию. Вот как далеко в плодотворных условиях Европейского союза зашли свобода выражения мнения и демократическое государственное устройство», - сказал Хельме.
По словам Хельме, ни один здравомыслящий человек не может мириться с подобной ситуацией. «Не миримся с ней и мы. Поскольку в отличие от рядовых граждан вошедшей в число пяти беднейших стран Европы Эстонии мы отлично понимаем, как нас хотят шаг за шагом лишить наших свобод. Сегодня закон о совместном проживании, завтра язык вражды, послезавтра гендерная нейтральность, а затем запрет на разговоры о национальности и так далее, пока мы не окажемся в республике свиней Оруэлла», - сказал Хельме.
«На самом деле, констатация этого факта подводит нас к следующей важной теме — постправде. Да, мы живем в обществе постправды, но не в том значении, которое этому обстоятельству придала официальная, повторяющаяся в мейнстримных медиа интерпретация, а в противоположном. Наше время назвали временем постправды именно те, кому нужно скрыть, как они искажают правду. Чтобы скрыть тот факт, что, по сути, все современные мейнстримные СМИ занимаются исключительно леволиберальной политической пропагандой, они все решительнее нападают на протестующие против альтернативные медиа и социальные сети. Последние якобы и занимаются постправдой.
Это не так. Мейнстрим по сути использует старый прием, когда вор кричит: ловите вора! Именно альтернативные медиа на сегодняшний день превратились в подлинного глашатая истины, бывшие до сих пор уверенными в своей монополии на пропаганду мейнстримные СМИ в беде, поскольку именно заслугой обзываемых постправдой альтернативных медиа и социальных сетей можно назвать то, что в Европе все больше набирают силу политические силы, которые на самом деле отстаивают свои народы и национальные государства», - сказал Хельме.
«Здесь я хочу указать на то, что в борьбе с леволиберальным промыванием мозгов мы не простые наблюдатели. Мы приложили серьезные усилия, чтобы обзавестись собственными глашатаями. Все вы, разумеется, читатели нашей газеты "Свободное слово консерваторов", но мы также успешно смогли повысить содержательность своего портала "Новые новости", и разумеется, набирающей все большую популярность нашей передачи "Поговорим о деле", которая транслируется радиостанциями Ring FM и Tre Raadio», - сказал Хельме.