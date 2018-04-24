В Ласнамяэ из-за газового бойлера произошел пожар

Сообщение о возгорании в квартире на улице Паэ поступило в 14.40. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар в квартире начался из-за газового бойлера, горели находящиеся рядом с ним пластиковые детали туалета, пишет rus.err.ee.