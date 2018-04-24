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  • В Ласнамяэ из-за газового бойлера произошел пожар

В Ласнамяэ из-за газового бойлера произошел пожар

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Газовая колонка.

ФОТО: Peeter Langovits

В понедельник в одной из квартир столичного района Ласнамяэ из-за газового бойлера начался пожар. Люди в происшествии не пострадали.

Сообщение о возгорании в квартире на улице Паэ поступило в 14.40. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар в квартире начался из-за газового бойлера, горели находящиеся рядом с ним пластиковые детали туалета, пишет rus.err.ee.

Возгорание прекратилось само благодаря тому, что жилец, уходя из квартиры, закрыл дверь. Спасатели перекрыли газ, проверили все квартиры и провели проверку утечки газа.

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