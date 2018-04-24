В Ласнамяэ из-за газового бойлера произошел пожар
24 апреля 2018 г., 9:57
В понедельник в одной из квартир столичного района Ласнамяэ из-за газового бойлера начался пожар. Люди в происшествии не пострадали.
Сообщение о возгорании в квартире на улице Паэ поступило в 14.40. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар в квартире начался из-за газового бойлера, горели находящиеся рядом с ним пластиковые детали туалета, пишет rus.err.ee.
Возгорание прекратилось само благодаря тому, что жилец, уходя из квартиры, закрыл дверь. Спасатели перекрыли газ, проверили все квартиры и провели проверку утечки газа.