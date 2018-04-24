Умерла легенда европейского и французкого футбола
24 апреля 2018 г., 16:40
Бывший полузащитник "Нанта" и экс-тренер сборной Франции Анри Мишель умер в возрасте 70 лет, информирует RFI. В последнее время он боролся с раком.
Мишель большую часть карьеры провел в "Нанте" (1966-82), за который сыграл 640 матчей. В качестве главного тренера сборной Франции он выиграл Олимпийские игры 1984 года и дошел до полуфинала чемпионата мира-1986.
Также Мишель тренировал сборные Марокко, Кот-д`Ивуара, Камеруна на чемпионатах мира, возглавлял сборные Кении, Экваториальной Гвинеи. На клубном уровне Мишель тренировал ПСЖ в 1990-91 годах.