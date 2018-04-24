вторник, 24 апреля 2018 г.
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Умерла легенда европейского и французкого футбола

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ФОТО: Bertrand Guay / AFP

Бывший полузащитник "Нанта" и экс-тренер сборной Франции Анри Мишель умер в возрасте 70 лет, информирует RFI. В последнее время он боролся с раком.

Мишель большую часть карьеры провел в "Нанте" (1966-82), за который сыграл 640 матчей. В качестве главного тренера сборной Франции он выиграл Олимпийские игры 1984 года и дошел до полуфинала чемпионата мира-1986.

Также Мишель тренировал сборные  Марокко, Кот-д`Ивуара, Камеруна на чемпионатах мира, возглавлял сборные Кении, Экваториальной Гвинеи. На клубном уровне Мишель тренировал ПСЖ в 1990-91 годах.

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