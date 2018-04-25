Сравнение зарплат: сколько на самом деле налоги забирают от доходов жителей Эстонии

Результаты показали, что если заплатить налоги, у зарабатывающего 1000 евро в месяц человека в Эстонии на руках останется 787,20 евро, а Латвии – 712 евро, в Литве – 740 и в Белоруссии – 860, передает Äripäev.

С точки зрения работодателя из четырех государств за работника с зарплатой в 1000 евро меньше всего налогов платят в Латвии - 528,90 евро. В Литве эта сумма составляет 571,8 евро, в Эстонии - 550,8, в Белоруссии – 486 евро.

Наибольшая налоговая нагрузка при брутто-зарплате 1000 евро в Литве (44 процента), а наименьшая среди стран Балтии в Эстонии – 41 процент.