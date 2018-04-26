Миксер подчеркнул важность усиления позиции сдерживания НАТО

«Сотрудничество Эстонии и Великобритании в сфере обороны — это отличный пример совместных действий союзников, одинаково ощущающих риски и обстановку безопасности, - сказал Миксер. - Мы высоко ценим присутствие нашего союзника в нашем регионе в качестве руководителя боевой группы EFP и его участие в осуществлении ПВО».

Миксер добавил, что в контексте оборонного сотрудничества важно также фокусироваться на усилении киберсотрудничества.

Обсуждая предстоящий в июле саммит НАТО, Миксер сказал, что важно продолжать работу с принятыми на саммитах в Уэльсе и Варшаве решениями. «Цель Эстонии в том, что касается саммита НАТО, развивать способность НАТО к коллективной обороне и укрепить позицию сдерживания альянса», - подчеркнул он.

Он также отметил справедливое распределение нагрузки в рамках НАТО и выразил надежду, что страны НАТО ускорят увеличение оборонных затрат до двух процентов.

Министры также обсудили отношения с Россией. Джонсон поблагодарил Эстонию за поддержку в связи с нападением в Солсбери. «До тех пор, пока Россия продолжает подрывать безопасность и стабильность Европы и НАТО и пытается дискредитировать демократические общества, мы не можем перейти к более открытому и конструктивному сотрудничеству с ней», - подчеркнул Миксер.

Министры согласились, что в отношениях с Россией Европа должна сохранять единство и твердость, как и до сих пор.