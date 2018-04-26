Danske Bank сворачивает деятельность в Эстонии: первым делом откажутся от частных клиентов

В обновленной стратегии банка предусмотрено, что в Литве, Латвии и Эстонии Danske Bank будет фокусироваться исключительно на обслуживании предприятий и глобальных корпораций, обосновавшихся а Северных странах и осуществляющих деятельность в странах Балтии.

"Группа банка стремится упрочить позиции на рынках Северных стран, так что соответственно мы приспосабливаем к этому стратегию деятельности и в странах Балтии. Приводя в соответствие модели обслуживания клиентов за рубежом, мы сможем лучше использовать свой опыт и глобальные услуги и решения", - заявил в пресс-релизе исполнительный вице-президент по международному корпоративному банкингу группы Danske Bank Фредерик Бьорн.

По его словам, цель этих изменений - предложить одинаковые банковские услуги и модель обслуживания клиентов, которая в странах Балтии будет такой же, как, например, в Германии или Польше.

"Это решение, конечно, повлияет на объемы бизнеса в Балтийских странах, однако сокращение деятельности будет происходить постепенно, а местные клиенты некоторое время будут обслуживаться как обычно. Свои обязательства перед клиентами мы будем выполнять, как это договорено", - сказал Бьорн.

"Действующие в Литве центры услуг информтехнологий и глобальных услуг обслуживают всю группу Danske Bank и являются исключительно важными в цепи предоставления услуг. Здесь создаются инновативные банковские решения, которые обеспечивают быстрое и качественное обслуживание наших клиентов", - сказал Бьорн.