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Фото и видео: в Индии столкнулись школьный автобус и поезд - 13 погибших

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По меньшей мере 13 детей погибли, еще восемь получили ранения после дорожной аварии в индийской провинции Уттар-Прадеш на севере страны, сообщает NEWSru со ссылкой NDTV.

По данным телеканала, семеро пострадавших детей находятся в критическом состоянии, так что количество жертв может еще возрасти.

Сообщается, что инцидент произошел в четверг, 26 апреля, около семи часов утра по местному времени (04:30 по московскому). Школьный автобус, в котором находились 25 детей, пытался преодолеть железнодорожный переезд, но по какой-то причине остановился на путях, после чего в него врезался состав.

В результате 13 детей погибли на месте, остальных госпитализировали. Большинству пострадавших детей было меньше 10 лет.

Причины ЧП выясняются. По предварительным данным, виновным в трагедии могут признать водителя автобуса.

«Мне сообщили, что во время вождения он был в наушниках... Это чистейший случай халатности», - заявил главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитянатх.

Reuters отмечает, что это уже вторая серьезная авария с участием школьного автобуса за две недели. 9 апреля в северном штате Химачал-Прадеш произошел еще один инцидент: автобус с детьми упал в горное ущелье. Погибли 24 ребенка и трое взрослых.

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