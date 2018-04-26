Фото и видео: в Индии столкнулись школьный автобус и поезд - 13 погибших

По данным телеканала, семеро пострадавших детей находятся в критическом состоянии, так что количество жертв может еще возрасти.

Сообщается, что инцидент произошел в четверг, 26 апреля, около семи часов утра по местному времени (04:30 по московскому). Школьный автобус, в котором находились 25 детей, пытался преодолеть железнодорожный переезд, но по какой-то причине остановился на путях, после чего в него врезался состав.

В результате 13 детей погибли на месте, остальных госпитализировали. Большинству пострадавших детей было меньше 10 лет.

Причины ЧП выясняются. По предварительным данным, виновным в трагедии могут признать водителя автобуса.

«Мне сообщили, что во время вождения он был в наушниках... Это чистейший случай халатности», - заявил главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитянатх.