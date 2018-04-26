Два месяца до бесплатного общественного транспорта: автобусные фирмы в полном неведении

Как руководитель Arilix OÜ Тоомас Хайнлп, так и руководитель M.K Reis X Маргус Корка говорят, что никто ничего не знает, перевозчики в полном неведении и все настолько неопределенно, что «ничего умного сказать нельзя», пишет Äripäev.

Руководитель Go Bus Андрей Мяндла сказал, что хотя они также хотели бы добиться ясности, они готовы возить так или иначе, то есть как бесплатно, так и по платным билетам — для них большой разницы нет.

«Мы в этом отношении являемся нейтральным перевозчиком, поскольку в тех уездах, где мы работаем, бесплатный транспорт не создаст особых проблем», - говорит Мяндла, добавляя, что в Харьюмаа в будущем может быть сложнее.

Руководитель автобусной фирмы Estonian Lines Прийт Киви говорит, что если бесплатный общественный транспорт будет введен, в Харьюмаа они будут вынуждены закрыть одну коммерческую линию, которая перевозит пассажиров из Таллинна в Лохусалу.