четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • Два месяца до бесплатного общественного транспорта: автобусные фирмы в полном неведении

Два месяца до бесплатного общественного транспорта: автобусные фирмы в полном неведении

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Владелец Mootor Grupp Хуго Осула.

ФОТО: Mihkel Maripuu

За два месяца до того, как может быть введен бесплатный уездный общественный транспорт, автобусные компании не знают, что делать и как планировать свою деятельность.

Как руководитель Arilix OÜ Тоомас Хайнлп, так и руководитель M.K Reis X Маргус Корка говорят, что никто ничего не знает, перевозчики в полном неведении и все настолько неопределенно, что «ничего умного сказать нельзя», пишет Äripäev.

Руководитель Go Bus Андрей Мяндла сказал, что хотя они также хотели бы добиться ясности, они готовы возить так или иначе, то есть как бесплатно, так и по платным билетам — для них большой разницы нет.

«Мы в этом отношении являемся нейтральным перевозчиком, поскольку в тех уездах, где мы работаем, бесплатный транспорт не создаст особых проблем», - говорит Мяндла, добавляя, что в Харьюмаа в будущем может быть сложнее.

Руководитель автобусной фирмы Estonian Lines Прийт Киви говорит, что если бесплатный общественный транспорт будет введен, в Харьюмаа они будут вынуждены закрыть одну коммерческую линию, которая перевозит пассажиров из Таллинна в Лохусалу.

О проблемах и вопросах автобусных фирм читайте подробнее на портале Äripäev.

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