Фото: в Ласнамяэ появился Продуктовый банк
26 апреля 2018 г., 21:48
Таллиннский продуктовый банк поменял прописку - вместо старых сырых помещений у организации просторный зал в Ласнамяэ.
В Эстонии в абсолютной бедности проживают более 50 000 людей, 11 000 из них - дети. Вот и сегодня в длинной очереди в открывшемся в новом месте Продуктовом банке были несовершеннолетние. Бывает, что люди попадают в сложные ситуации и выбраться им без посторонней помощи очень непросто, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
О тех, кому нужна помощь, Продуктовый банк получает информацию от районных управ, социальных работников и благотворительных организаций.