четверг, 26 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: в Ласнамяэ появился Продуктовый банк

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Таллиннский продуктовый банк поменял прописку - вместо старых сырых помещений у организации просторный зал в Ласнамяэ. 

В Эстонии в абсолютной бедности проживают более 50 000 людей, 11 000 из них - дети. Вот и сегодня в длинной очереди в открывшемся в новом месте Продуктовом банке были несовершеннолетние. Бывает, что люди попадают в сложные ситуации и выбраться им без посторонней помощи очень непросто, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

О тех, кому нужна помощь, Продуктовый банк получает информацию от районных управ, социальных работников и благотворительных организаций. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ