Фото: в Ласнамяэ появился Продуктовый банк

В Эстонии в абсолютной бедности проживают более 50 000 людей, 11 000 из них - дети. Вот и сегодня в длинной очереди в открывшемся в новом месте Продуктовом банке были несовершеннолетние. Бывает, что люди попадают в сложные ситуации и выбраться им без посторонней помощи очень непросто, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".