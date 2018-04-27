пятница, 27 апреля 2018 г.
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Риеку за 162 евро!

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Риека (Хорватия).

ФОТО: Nel Pavletic/PIXSELL/Press Association Images

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee и lentodiilit.fi.

Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 458 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Сан-Франциско с 358 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Кубу начиная с 475 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Сицилию начиная со 140 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Гонконг начиная с 385 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гваделупу начиная с 338 евро

Туда-обратно из Таллинна в Хорватию начиная со 162 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 460 евро

Туда-обратно из Риги в Брюссель начиная с 38 евро

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