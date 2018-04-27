Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Риеку за 162 евро!
27 апреля 2018 г., 10:10
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee и lentodiilit.fi.
Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 458 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Сан-Франциско с 358 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Кубу начиная с 475 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Сицилию начиная со 140 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Гонконг начиная с 385 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гваделупу начиная с 338 евро
Туда-обратно из Таллинна в Хорватию начиная со 162 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 460 евро
Туда-обратно из Риги в Брюссель начиная с 38 евро