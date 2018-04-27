Столтенберг о саммите двух Корей: международное давление на КНДР дало свои плоды

На пресс-конференции генсек альянса рассказал о встрече МИД стран НАТО и отметил, что встреча оказалась очень продуктивной. В основном обсуждали опасности, с которыми альянс сталкивается каждый день, ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, поддержку Иордании и Туниса, вмешательство России в демократические процессы. Столтенберг отметил, что МИД стран НАТО достигли прогресса в подготовке новой миссии в Ираке.

Новость о встрече лидера КНДР и президента Южной Кореи стала действительно исторической и у Столтенберга спросили, что он об этом думает. Генсек НАТО выразил поддержку решению Си Цзиньпина и Ким Чен Ына провести встречу и считает, что это первый важный шаг в урегулировании конфликта. Он убежден, что именно международное давление, основанное на политических и экономических санкциях, оказало нужное воздействие на КНДР и привело лидеров двух стран за стол переговоров.

У Столтенберга также спросили, какие последствия понесет за собой снятие ограничений по иранской ядерной сделке. Генсек отметил, что данная сделка имеет фундаментальное значение, ведь именно благодаря этому Иран удаляется от разработки собственного оружия. Однако он выразил сомнение в том, что сделка может быть успешной, когда одна из сторон отказывается соблюдать необходимые условия. «Мы обеспокоены тем, что Иран поддерживает экстремистские группы и угрожает свободе мореходства», - добавил Столтенберг.

Как и на первой пресс-конференции, тема России была затронута и в этот раз. Один из журналистов поинтересовался, находится ли Россия в состоянии войны и попросил Столтенберга охарактеризовать отношения между НАТО и Москвой. «Мы работаем с Россией, чтобы улучшить наши отношения, однако в данный момент находимся в такой ситуации, в которой раньше не были, - ответил генсек НАТО. - Вмешательство России в политические процессы неоспоримо и органы власти США занимаются расследованием подробностей».