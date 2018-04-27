пятница, 27 апреля 2018 г.
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Резня в китайской школе: семь учеников убиты, 19 пострадали

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Улица в провинции Шэньси

ФОТО: Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Вооруженный ножом мужчина сегодня напал на учащихся средней школы китайской провинции Шэньси. Семь учеников убиты, еще 19 пострадали, передает Postimees.

Сегодня в результате нападения в школе китайской провинции Шэньси были убиты семь человек и пострадали 19.

Пострадавшие дети доставлены в больницу.

В настоящий момент нападавший задержан. Причины нападения пока неизвестны.

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