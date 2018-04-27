Резня в китайской школе: семь учеников убиты, 19 пострадали

Rus.Postimees.eeЗа рубежомРезня в китайской школе: семь учеников убиты, 19 пострадалиРезня в китайской школе: семь учеников убиты, 19 пострадалиRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать27 апреля 2018 г., 16:12Улица в провинции ШэньсиФОТО: Xinhua/Sipa USA/ScanpixВооруженный ножом мужчина сегодня напал на учащихся средней школы китайской провинции Шэньси. Семь учеников убиты, еще 19 пострадали, передает Postimees.Сегодня в результате нападения в школе китайской провинции Шэньси были убиты семь человек и пострадали 19.Пострадавшие дети доставлены в больницу.В настоящий момент нападавший задержан. Причины нападения пока неизвестны.китайнападениешкола