Галерея: элегантная вилла класса люкс в Хааберсти ждет нового владельца

Кроме прекрасных видов, удобной планировки и стильного интерьера на этой вилле в Хааберсти есть тепловой насос вода-воздух, солнечные батареи и вентиляционная система с рекуперацией тепла. Эти технические решения добавляют вилле класса люкс площадью 520 квадратных метров особые удобства.

Дом подходит большой семье, так как в ней пять спален. Для любителей спа-процедур имеются две бани, бассейн и массажная ванна. Развлечься можно в биллиардной, а летом - устраивать вкусные гриль-вечеринки в специально оборудованном месте на ухоженном участке.