Галерея: элегантная вилла класса люкс в Хааберсти ждет нового владельца

В стене между гостиной и спа-зоной этого дома находится очень большой аквариум. Где вы еще видели такое? Портал Kodu предлагает посмотреть фотографии этой элегантной и удобной виллы.
Кроме прекрасных видов, удобной планировки и стильного интерьера на этой вилле в Хааберсти есть тепловой насос вода-воздух, солнечные батареи и вентиляционная система с рекуперацией тепла. Эти технические решения добавляют вилле класса люкс площадью 520 квадратных метров особые удобства.
Дом подходит большой семье, так как в ней пять спален. Для любителей спа-процедур имеются две бани, бассейн и массажная ванна. Развлечься можно в биллиардной, а летом - устраивать вкусные гриль-вечеринки в специально оборудованном месте на ухоженном участке.
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