пятница, 27 апреля 2018 г.
"Если избиратели Центристской партии не будут чувствовать угрозы, то у центристов не будет повода их защищать: атаки же нет!" Кая Каллас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Трамп планирует встретиться с Ким Чен Ыном Встреча может пройти в Швеции

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KCNA / REUTERS

Президент США Дональд Трамп, назвавший исторической состоявшуюся 27 апреля встречу лидеров Северной и Южной Кореи, и сам в ближайшие недели встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном. По словам американского политика, в качестве предполагаемого места для переговоров рассматриваются два-три варианта, передает Newsru.

Как сообщил в пятницу Трамп, его встреча с Ким Чен Ыном состоится в ближайшие недели. Также президент США выразил надежду, что наступит день, когда все корейцы смогут жить вместе на избавленном от ядерного оружия полуострове, передает Reuters.

Президент США, проводя в Белом доме встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил журналистам, что если в ходе переговоров с Ким Чен Ыном выяснится, что Вашингтон и Пхеньян не могут прийти к общему решению, он покинет комнату.

По прогнозам американской прессы, во время встречи Трамп намерен продемонстрировать своему северокорейскому коллеге решительную позицию в отношении ядерной программы КНДР и заявить ему, что Вашингтон не пойдет на значительные уступки, в том числе и в вопросе санкций, пока Пхеньян не откажется от своего ядерного арсенала.

Что касается возможного места переговоров, ранее в СМИ распространились предположения, что в качестве площадки будет выбрана некая нейтральная страна, например Швейцария или Швеция.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ