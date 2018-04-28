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  • Российский десятиборец дисквалифицирован за допинг и лишен бронзы Чемпионата мира

Российский десятиборец дисквалифицирован за допинг и лишен бронзы Чемпионата мира

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ФОТО: FRANCK FIFE/AFP

Российский десятиборец Александр Погорелов дисквалифицирован за допинг и лишен бронзы ЧМ-2009, передает sports.ru

Спортсмен был дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы с Пекина-2008. Его результаты с 23 августа 2008 по 21 февраля 2010 года аннулированы.

Запрещенный препарат был обнаружен у Погорелова в ходе перепроверки тестов с Олимпиады.

Погорелов дисквалифицирован с 2 июля 2016 года по 1 июля 2018 года.

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