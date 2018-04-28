В Словакии неспокойно: тысячи людей вышли на улицы с требованием досрочных выборов

Спустя два месяца после убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Куцияка тысячи людей вновь вышли вечером в пятницу, 27 апреля, в Братиславе на антиправительственную демонстрацию. По данным СМИ, в акции приняли участие около пяти тысяч человек, пишет DW.com.
Главное требование манифестантов - проведение досрочных выборов. Уже произведенной замены нескольких членов правительства недостаточно, чтобы вернуть доверие населения к государственным институтам, заявили организаторы, которыми выступили ряд гражданских инициатив. По их информации, петицию о проведении досрочных выборов уже подписали 80 тысяч словаков, подписи собирали и на нынешней демонстрации. Очередные парламентские выборы должны пройти лишь через два года.
Волна протестов в Словакии поднялась после того, как 25 февраля были застрелены журналист-расследователь Ян Куцияк и его невеста. В одном из своих последних материалов, который был опубликован уже после убийства, Куцияк обвинил приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Фицо отверг эти обвинения.
После массовых протестов в стране в отставку ушли сам Фицо, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры, который формально курирует журналистов в стране.
Auf dem Platz des Slowakischen Nationalaufstands in #Bratislava gab es am Freitagnachmittag eine friedliche Kundgebung mehrerer Bürgerintiativen für vorgezogene #Wahlen in der #Slowakei. Lt. Medienbeobachtern diesmal mit ca. 5.000 Teilnehmern. (Quellen: TASR, RTVS, aktuality_sk) pic.twitter.com/GA4Ld2AJHV— slowakeiradio DE (@rsi_de) 27 апреля 2018 г.