Инвалида в самолете привязали пледом к креслу и попросили заткнуться

Во время пересадки в Амстердаме у персонала авиакомпании не оказалось специальных ремней, чтобы пристегнуть 53-летнюю Марию Салиагас к инвалидному креслу, и они воспользовались грязным пледом другого пассажира. Бортпроводники туго привязали пассажирку к коляске, после чего на ее руках остались синяки, передает Lenta.ru.

Когда Салиагас начала плакать, ей велели «заткнуться» и пригрозили оставить в аэропорту.