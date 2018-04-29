Ким Чен Ын готовится закрыть полигон и перевести часы на время Сеула

Также, как передает AFP в Twitter, Ким Чен Ын делает еще один символический жест: глава Северной Кореи велел перевести часы в стране на полчаса вперед, чтобы время в Пхеньяне и Сеуле совпадало.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель. Он провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

27 апреля Ким Чен Ын провел 12-часовую встречу с Мун Чжэ Ином. Стороны подписали декларацию о мирном договоре и о полной денуклеаризации Корейского полуострова.