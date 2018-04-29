воскресенье, 29 апреля 2018 г.
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Отключение электричества привело к хаосу в аэропорту Амстердама

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ФОТО: LEX VAN LIESHOUT/AFP

Отключение электроэнергии в ночь на воскресенье, 29 апреля, привело к временному закрытию главного аэропорта Нидерландов. Неполадки с электричеством парализовали систему регистрации в амстердамском Схипхоле, сообщает dw.com.

Утром в воскресенье Схипхол был временно закрыт, чтобы гарантировать безопасность пассажиров, находившихся в зоне предполетного обслуживания. В связи с неполадками нидерландская авиакомпания KLM отменила, по меньшей мере, 25 рейсов по Европе. Кроме того, было сокращено число посадок в аэропорту.

Руководство аэропорта призвало пассажиров оставаться дома. Движение по улицам, ведущим к Схипхолу, было временно закрыто, ограничения затронули, в том числе, и железнодорожный транспорт. Подачу электричества удалось восстановить к полудню, однако задержек в воздушном сообщении следует ожидать до понедельника, заявили представители Схипхола.

Неполадки затронули Telegram

Из-за массового отключения электричества в Амстердаме пострадал и мессенджер Telegram, работу которого с 16 апреля пытаются заблокировать на территории России. Сбой затронул пользователей не только в РФ, но и в Европе, Северной Африке, а также на Ближнем Востоке.

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