Отключение электричества привело к хаосу в аэропорту Амстердама

Утром в воскресенье Схипхол был временно закрыт, чтобы гарантировать безопасность пассажиров, находившихся в зоне предполетного обслуживания. В связи с неполадками нидерландская авиакомпания KLM отменила, по меньшей мере, 25 рейсов по Европе. Кроме того, было сокращено число посадок в аэропорту.

Руководство аэропорта призвало пассажиров оставаться дома. Движение по улицам, ведущим к Схипхолу, было временно закрыто, ограничения затронули, в том числе, и железнодорожный транспорт. Подачу электричества удалось восстановить к полудню, однако задержек в воздушном сообщении следует ожидать до понедельника, заявили представители Схипхола.

Неполадки затронули Telegram