Что известно о ядерном полигоне, который Ким Чен Ын предложил закрыть

Полигон находится в горной местности на северо-востоке страны. Пунгери считается единственным в мире действующим ядерным полигоном и основным элементом ядерной инфраструктуры Северной Кореи.

Однако ученые полагают, что полигон частично провалился, что не позволяет продолжать использовать его для этих целей.

Большая часть информации, которая нам известна о полигоне, была получена со спутниковых снимков или данных по отслеживанию передвижения различной техники в этой местности.

Что же нам известно о полигоне?

Ядерные испытания проводятся в системе туннелей, вырытых под горой Мантапсан, находящейся рядом с Пунгери.

Наблюдатели за ситуацией в Северной Корее изучают детали того, как выкапываются эти туннели, чтобы понять, не готовится ли страна к очередному ядерному испытанию.

Перед последним ядерным испытанием, которое было проведено 3 сентября 2017 года, наблюдатели обратили внимание на то, что на спутниковых снимках, сделанных в августе, было видно, что полигон был переведен в режим готовности, - это сигнал к тому, что скоро состоится испытательный взрыв.

До этого наблюдатели заметили на полигоне признаки новых работ по выкапыванию туннелей, а рядом с одним из туннелей зафиксировали неизвестное оборудование.

Устройства для испытаний помещаются в самый конец туннеля, который заканчивается крюком. Затем туннель засыпается, чтобы избежать утечки радиации, а устройство детонируется.

Что обвалилось?

Ученые утверждают, что часть полигона обрушилась через восемь с половиной минут после сентябрьского испытания. Китайские ученые сообщили, что это было "почти вертикальное локальное обрушение в направлении к эпицентру ядерных испытаний".

Геологическая служба США зафиксировали второе сейсмическое событие примерно через восемь минут после испытаний, которое они оценили как "обрушение" полости.

Два повторных подземных толчка были зафиксированы еще и в декабре, что породило опасения по поводу устойчивости окружающих полигон гор.

Что находится рядом с полигоном?

Мы больше знаем о китайских городах вблизи границы с Северной Кореей, чем о населении самой Северной Кореи, которое может находиться к полигону еще ближе.

Жители нескольких пограничных китайских городов сообщили, что почувствовали вибрацию от сейсмической активности во время испытаний. Школьники в городе Яньцзи, который находится в 10 километрах от границы, выбежали на улицу, когда они почувствовали толчки, сообщало китайское издание Global Times.

В непосредственной близости от полигона находится деревня Пунгери, а в 80 километрах северокорейский город Чхонджин. Неизвестно, эвакуировали ли власти эти населенные пункты и предупреждали ли жителей каким-то иным образом.

Реален ли риск распространения радиации?

Северная Корея заявила, что утечек радиации после последних испытаний не было.

Национальное управление по ядерной безопасности Китая и Комиссия по ядерной и физической безопасности Южной Кореи проводили срочный мониторинг радиации сразу после испытаний.

Эксперты аналитической группы 38North, которые следят за ядерными испытаниями в Северной Корее, сообщили, что они зафиксировали радионуклиды - это продукты ядерной реакции, которые попали в атмосферу. Они связывают их с прошлыми испытаниями, которые проводились в феврале 2013 года.

Они также указали на еще одно сейсмическое событие. Через несколько минут после того, как сенсоры зафиксировали толчок, вызванный испытанием, было зафиксирован еще один толчок меньшей магнитудой 4,6.