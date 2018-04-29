Галерея: проигнорировавший красный сигнал светофора водитель спровоцировал тяжелую аварию

В Пярну на Таллиннском шоссе, на перекрестке улиц Яннсени и Рямма, столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие.
ДТП произошло сегодня в 17:45. Столкнулись автомобиль Volvo с эстонскими номерами и Audi с литовскими номерами.
По словам пресс-секретаря полиции Виктории Корпан, автомобиль Audi двигался со стороны улицы Яннсени по направлению улицы Рямма. На перекрестке произошло столкновение.
По предварительным данным, у автомобиля Volvo горел зеленый сигнал светофора, в то время, как водитель Audi продолжил движение на красный свет.
Скорая помощь доставила четверо пострадавших в Пярнускую больницу для проверки здоровья. Пресс-секретарь полиции не смогла точно сказать, насколько серьезные повреждения у пострадавших.
Движение на месте аварии было нарушено, полиция регулировала движение. Совершавших движение с моста Кесклинна и движущихся в сторону Таллинна автомобили направляли в сторону улицы Ряма. Водителей, совершавших движение с улицы Ряма, перенаправляли в сторону улицы Каеву.
Спасатели также устранили опасность возгорания.