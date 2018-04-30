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В марте рост розничных продаж в Эстонии замедлился

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Молочные продукты.

ФОТО: Tiina Kõrtsini

Доходы от продаж предприятий розничной торговли в Эстонии в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли в постоянных ценах на 1%, свидетельствуют данные Департамента статистики. В марте по сравнению с предыдущими месяцами рост выручки замедлился, сообщает Rus.err.ee.

Наиболее заметно или на 13% выросла выручка предприятий, торгующих товарами по почте или через интернет.

В продуктовых магазинах после нескольких месяцев спада доход от продаж вырос в марте на 1%. 

Доходы от продаж розничных продавцов топлива вырос в марте на 5%.

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