В марте рост розничных продаж в Эстонии замедлился
30 апреля 2018 г., 8:56
Доходы от продаж предприятий розничной торговли в Эстонии в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли в постоянных ценах на 1%, свидетельствуют данные Департамента статистики. В марте по сравнению с предыдущими месяцами рост выручки замедлился, сообщает Rus.err.ee.
Наиболее заметно или на 13% выросла выручка предприятий, торгующих товарами по почте или через интернет.
В продуктовых магазинах после нескольких месяцев спада доход от продаж вырос в марте на 1%.
Доходы от продаж розничных продавцов топлива вырос в марте на 5%.