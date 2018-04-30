В марте рост розничных продаж в Эстонии замедлился

Доходы от продаж предприятий розничной торговли в Эстонии в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли в постоянных ценах на 1%, свидетельствуют данные Департамента статистики. В марте по сравнению с предыдущими месяцами рост выручки замедлился, сообщает Rus.err.ee.