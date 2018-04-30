Садиста-убийцу в США не могли поймать 40 лет. Как ему удавалось скрываться?

"Насильник восточных районов"

18 июля 1976 года злоумышленник в маске проник в спальню 23-летней девушки, которая, проснувшись, увидела нависающего над ней мужчину, совершенно голого от пояса и ниже. Он связал ей руки, затолкал в рот ночную рубашку и изнасиловал ее. После того как он ушел, ей удалось набрать 911, хотя ее руки были все еще связаны.

Она стала самой первой жертвой. В последующие 12 месяцев мужчина, получивший прозвище "Насильник восточных районов", нападал на своих жертв снова и снова.

Иногда нападения происходили с интервалом всего в несколько дней. Обычно маньяк выбирал одноэтажные дома, проникал в них через окна и связывал жертвам руки. Он ослеплял женщин ярким светом и угрожал им смертью.

Нападения перевернули тихую жизнь в Сакраменто. Горожане начали вооружаться пистолетами и бейсбольными битами, покупать сторожевых собак и впервые в жизни запирать двери.

"Насильник восточных районов" совершал все более садистские преступления.

У своих жертв он забирал трофеи, например, украшения. Перед тем как изнасиловать 13-летнюю девочку, он положил тарелки на спину ее матери, находившейся в соседней комнате и пригрозил ей, что отрежет дочери пальцы, если услышит звук падающих тарелок.

Еще у одной женщины дома раздался телефонный звонок, который удалось записать. "Насильник восточных районов" - следователи полагают, что это был именно он, - шепотом повторял одну и ту же фразу: "Я убью тебя. Я убью тебя".

Преступник изнасиловал более двух десятков женщин, прежде чем совершить свое первое известное следователям убийство в 1978 году.

Кэти и Брайан Маджиор гуляли со своей собакой ночью 2 февраля 1978 года, когда у них произошел конфликт с незнакомцем. Никто не знает, о чем они говорили и почему повздорили. Но 20-летняя Кэти и 21-летний Брайан были убиты из огнестрельного оружия. Несколько свидетелей видели убегающего мужчину в лыжной маске.

За несколько месяцев до этого Кэти жаловалась, что на работе ее преследовал какой-то человек. Ее коллеги говорили, что кто-то ей постоянно звонил и говорил: "Подходит твой черед".

Незнакомец в синем "фольксвагене" в течение многих часов следил за ней. После того, как она попыталась к нему подойти, он уехал, но затем через несколько часов вернулся. После этого Кэти уволилась с работы.

Ночной охотник

После убийства Кэти и Брайана "Насильник с Востока" начал совершать нападения в округе Контра-Коста, где он изнасиловал более 20 человек, а потом совершил убийство. На этот раз его жертвами стали хирург-остеопат Роберт Офферман и его девушка Александрия Мэннинг. Оба были связаны и убиты в доме Оффермана.