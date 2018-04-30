Окопная война: что будет, если закроют 70 аптек?

В том, что в течение двух лет по всей Эстонии будут закрыты до 70 аптек, одна сторона видит давно ожидаемое повышение качества работы лекарских лавок Эстонии, а другая – угрозу доступности медикаментов и то, что, не слушая доводов участников рынка, государство решило проехать по ним на танке, пишет Postimees.
Объединяющее действующие в Эстонии сети аптек Объединение аптекарей Эстонии отчаянно борется против аптечной реформы, которая должна завершиться к лету 2020 года. В объединении считают, что доступность лекарств в стране снизится, и реформа поставит нынешних участников рынка в принудительное положение, заставив их торговать в своих аптеках по ценам ниже рыночных. А объединяющий самих провизоров Союз аптекарей Эстонии двумя руками поддерживает реформу: провизоры считают, что настал последний момент, когда это можно сделать, а правила могли бы быть еще более жесткими. В Эстонии слишком много аптек и в секторе царит нехватка рабочей силы.
Обе стороны спора сейчас заняли выжидательную позицию: даст ли государство сетям аптек немного времени и перенесет ли срок реорганизации с 2019 на 2020 год. Союз аптекарей не против этого, но сети надеются, получив дополнительное время, попытаться пересмотреть необходимость реформы. Их тревожит, что государство до сих пор не представило анализа того, какое влияние окажет реформа и с какими рисками это сопряжено. Оно вообще отказалось от него, пообещав сконцентрироваться скорее на применении реформы.
Что произойдет в ближайшие годы?
Цель пятилетней реформы - повысить качество аптек Эстонии: убрать работающие наряду с укомплектованными провизорами общими аптеками – их почти 350 – так называемые аптечные ответвления в населенных пунктах с населением в минимум 4000 жителей (крайний срок – июнь 2019). В таких ответвлениях не обязательно есть провизор, чтобы готовить лекарства, а требования к помещениям намного более низкие.
В крупных населенных пунктах таких аптек почти 70. Государство считает, что их наличие необоснованно, а качество аптек могло бы быть более единообразным и высоким. В маленьких поселках аптечные ответвления могли бы сохраниться. Их там около 80.
Вторая часть реформы касается собственников аптек: к апрелю 2020 года более 50 процентов собственности каждой аптеки должны будет принадлежать провизору, но и оставшаяся часть не должна принадлежать нынешним собственникам крупных сетей. Это называют ограничением вертикальной интеграции, цель которого предоставление возможности возникновения конкуренции на оптовом рынке торговле лекарствами, поскольку оптовые продавцы будут вынуждены начать конкурировать с независящими от них розничными продавцами, то есть с заказами аптек, находящихся в собственности аптекарей.
Но сейчас возникла ситуация, при которой принадлежащие крупным сетям аптечные ответвления невозможно уже просто переделать в общие аптеки, - принять на работу провизора и привести помещения с соответствующий вид – поскольку все надеются уже на то, что аптеки будут принадлежать провизорам и работать независимо от крупных сетей. На то, чтобы аптеки были переданы в собственность дипломированным специалистам, есть два года.
Объединение аптекарей Эстонии против такого ограничения собственности. Член правления объединения Тимо Данилов сказал, что введением таких ограничений государство поставленных целей не достигнет, да и в целом неясно ему неясно, какие цели поставило перед собой государство, затеяв эту реформу. Он ссылается на исследование, согласно которому 97 процентов населения страны довольно услугами, предоставляемыми аптеками. Таким образом, остается непонятным, какое качество хочет поднять государство. Кроме того, до установленного государством срока осталось всего два года. За это время невозможно провести такую реформу.
Поскольку Закон о лекарствах начали менять в Рийгикогу уже в 2014 году, министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский (СДПЭ) считает, что аптекам было дано достаточное количество времени, чтобы нынешние собственники аптек, или те, кто хочет ими стать, успели пройти обучение на провизора. Для этого государство даже заказало дополнительные места в учебных заведениях.
Провизоры: у нас нет рабочей силы
Союз аптекарей, который включает в себя уже теперь содержащих аптеки провизоров, придерживается противоположного объединению аптекарей мнения. По словам председателя правления союза, руководителя пыльсамааской Uus Apteek Юлле Ребане, было бы даже лучше, если бы 100 процентов собственности аптек находились в собственности провизоров. Тогда бы вообще не возникало вопросов, кому могли бы принадлежать оставшиеся 49 процентов собственности аптек.
«Тогда были бы исключены все возможные махинаторские схемы. Так действует, например, в Финляндии и Германии – аптеки целиком принадлежат провизорам. В Европе обычно, чтобы у аптек были ограничения как по форме собственности, так и по географии», - сказала Ребане.
«В городах достаточно много аптек. В одном торговом центре их может быть несколько. Большая часть – аптечные ответвления, и если часть из них закроется, это только хорошо повлияет на аптечную сеть», - добавила она.
По словам Ребане, в аптеках ощущается острая нехватка рабочей силы: на работу берут каждого, нет никакой возможности выбора. В Таллинне и Тарту также наблюдается большая текучка кадров.
«Есть много аптек, где есть только один фармацевт и один продавец, этого явно слишком мало. Вдвоем они не могут развивать аптечную услугу. Провизор, конечно, должен быть на месте. Качество аптек, конечно, улучшилось бы, если аптек стало меньше. Остались бы только сильнейшие», - отметила она.
Ребане добавила, что сейчас аптечное ответвление часто переезжает под бок к имеющейся аптеке с провизором. Это приводит к тому, что аптека не может хранить у себя широкий выбор медикаментов.
«Так аптеки не могут содержать склады. Слишком много денег заморожены из-за хранящихся на складах лекарств, сроки годности выходят и обороты сокращаются. Аптечные ответвления не делают на месте и лекарств, хотя спрос на них есть. Если на каждом углу есть аптека, то в итоге они превращаются в обычные магазины», - сказала она.
Аптечные сети: мы находимся в принудительном положении
Данилов из объединения аптекарей считает, что количество аптек – это не единственный показатель, по которому нужно измерять нехватку рабочей силы. Он отметил, что сейчас средний возраст работников аптек очень высок, большая часть провизоров и фармацевтов в ближайшее время уйдет на пенсию. А потенциальный круг покупателей аптек, по его словам, чрезвычайно мал.
«Провизору должен принадлежать 51 процент от аптеки, открытым остается вопрос: кому будут принадлежать оставшиеся 49 процентов? Нынешние собственники в любом случае не подходят. У них есть выбор: закрыть аптеку или продать ее по очень маленькой цене. Это выбор между плохим и очень плохим», - сказал он.
Данилов добавил, что закон позволяет одному провизору быть собственником до четырех аптек, но явно неразумно предполагать, что они тут же купят четыре аптеки: «Если учесть все эти аспекты, то интерес к покупке средний. Неясно, как будут финансироваться потенциальные покупатели провизоров. Возможный круг покупателей во много состоит из пожилых людей, что может повлиять на возможность взять кредит».
Особенно плохо объединение оценивает ситуацию после реформы в Ида-Вирумаа. «Мы не можем привести данные по регионам, где интерес провизоров открыть аптеки будет больше, а где меньше, но, например, в Кохтла-Ярве и в Нарве более половины аптек являются ответвлениям, которые могут закрыть», - сказал представитель объединения.
Генеральный директор Департамента лекарств Кристин Райдсепп сказала, что ближайшие основные аптеки, как и в других местах, есть и в ида-вирумааских городах (на расстояние одного километра). Например, в Нарве основная аптека находится на расстоянии в 650 метрах от аптечного ответвления: «Единственное место, где ситуация изменится - это Оруская часть Кохтла-Ярве, где это расстояние составляет более 10 километров».
Раудсепп добавила, что во многих случаях собственники лицензии на деятельность уже переделали аптечные ответвления в основные аптеки или занимаются этим.
А для оставшихся аптек Ребане не видит проблемы в поиске новых собственников: провизоры проявляют интерес к покупке и он только увеличивается.
«Мы провели опрос и оказалось, что заинтересованные есть. Но их и не нужно слишком много. Все начинающие предприниматели берут кредит. У кого есть желание, те найдут и деньги. Нашим отраслевым союзам банк сам предлагал встретиться и обсудить предложения. Если большая часть аптечных ответвлений закроется, то это не будет никакой потерей. Качество будет лучше, и нет никакого страха, что доступность аптечных услуг ухудшится», - сказала она.
Руководитель союза аптекарей Юлле Ребане объяснила, что на одну аптеку в Эстонии приходится около 2600-2700 жителей, что является одним из самых маленьких показателей в Европе. Обычно на одну аптеку приходится 4500-6500 жителей. Тогда, по ее словам, в аптеке можно развивать и разные услуги, например: вакцинация на месте или анализ использования лекарств.
«На рынке можно заметить, что ищут провизоров, которые взяли бы на себя содержание аптек. Но самостоятельный запуск аптеки с нуля, конечно, оказался бы намного дешевле», - сказала Ребане.
Данилов предъявляет государству претензию, что участники рынка не знают, как в действительности должно выглядеть применение реформы, а также каким образом будет компенсирован ущерб, который возникнет от закрытия аптек или их продажа по цене ниже рыночной.
Поэтому объединение сложило сумму потенциального ущерба аптечных сетей и готово выставить государству счет. Они оценили возможный ущерб на основании годового оборота аптечных ответвлений, он составил 53,6 миллиона евро.
Департамент лекарств: аптечные ответвления пережили себя
В плане регулирования рынка лекарств аптечные ответвления пережили себя, считает генеральный директор Департамента лекарств Кристин Раудсепп.
По прежнему положению закона у одной общей аптеки могло быть максимально три аптечных ответвления. Ко времени изменения закона в 2014 году, аптек было уже достаточно и, по словам руководителя департамента, отпала надобность делать исключения для аптек, предлагающих услуги в городах.
«Цель – посетитель аптеки не должен чувствовать никакой разницы, в какую бы аптеку он не зашел. Он должен везде получают все возможные услуги. Годы назад (до 2006 года – ред.) были разрешены и аптечные торговые точки, о которых сегодня уже никто не помнит»,- сказала она.
Кристин Раудсепп
Margus Ansu
По состоянию на 1 апреля этого года, по данным Департамента лекарств, в Эстонии в городах с населением больше 4000 жителей было еще 69 аптечных ответвлений. По словам Раудсепп, требование о переформировании было известно предпринимателям с 2014 года. Она согласна, что переформирование аптечного ответвления в общую аптеку юридически осложняет то обстоятельство, что уже сейчас такую сделку не совершить в случае, если собственником большей части аптеки является не провизор. До 2020 года на аптечном рынке еще могут действовать связанные с оптовыми торговцами аптечные сети и аптеки, собственниками большей части которых являются не провизоры, но новых аптек таким образом больше не открыть.
«Что решит сделать предприниматель, государство знать не может. Поэтому скажем гипотетически, что если ничего не делать, то в июне будущего года предприниматель должен будет закрыть свои аптечные ответвления. В то же время, можно предположить, что если речь идет об очень хорошем месте расположения, то логично, что провизор-собственник тут же откроет там новую основную аптеку, или туда переедет какая-то из имеющихся аптек, располагавшихся в более плотно наполненном аптеками месте», - сказала Раудсепп.
Руководитель Департамента лекарств сказала, что работа аптечных ответвлений в деревенских регионах разрешена, учитывая регионально-политическую проблему Эстонии, что в деревнях остается все меньше как людей, так и аптек. Таким образом, в Законе о лекарствах есть несколько возможностей, которые делают исключения для содержания аптек в деревне, чтобы создать хоть какой-то интерес для предпринимателей сохранить свой бизнес в экономически малопривлекательных местах. Разрешение держать аптечные ответвления с меньшим количеством требований – одна из них.
Курьез: три провизора держат аптеку – государству это не подходит
В результате реформы все находящиеся в крупных населенных пунктах аптеки должны принадлежать провизорам, но только так, что более 50 процентов собственности должно находиться в руках одного провизора.
Это означает, что, например, бизнес-модель аптеки на пайдеской улице Веэ, которая уже много лет принадлежит провизорам, больше не подходит. А именно, начиная с 2001 года, аптека принадлежит трем провизорам, трем фармацевтам, а чуть позже в число собственников вошли и два обычных собственника.
Один из собственников аптеки на улице Веэ в Пайде, входящая в число провизоров и членов правления Союза аптекарей Эстонии, Кай Киммель сказала, что она из плана реформы поняла, что 51 процент аптеки должен принадлежать провизорам, а не обязательно одному провизору. Она обеспокоена, что может неправильно понимать план государства.
Кай Киммель
Dmitri Kotjuh / Järva Teataja
«Мы учли то, что аптека может принадлежать нескольким аптекарям. В нашей аптеке три провизора, и мы хотели бы быть равными сособственниками. Сейчас у нас восемь равных сособственников, мы думали, что три провизора получат долю в 51 процент, а 49 процентов останутся у фармацевтов. Оставшееся мы просто выкупим. Мы же уже сейчас совершенно независимы, и не должны буксовать ни из-за одной сети лекарственных оптовых фирм», - сказала Киммель.
В Департаменте лекарств Postimees заверили, что в каждой аптеке все же должен быть именно один провизор, которому должны принадлежать более 50 процентов собственности. «У нас и сейчас есть аптеки, которые уже находятся в собственности провизоров, но они не отвечают этому требованию», - отметила руководитель Департамента лекарств Кристин Раудсепп. Кроме того, одному провизору может принадлежать большая часть максимум четырех аптек.