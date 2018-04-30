Окопная война: что будет, если закроют 70 аптек?

Департамент лекарств: аптечные ответвления пережили себя

В плане регулирования рынка лекарств аптечные ответвления пережили себя, считает генеральный директор Департамента лекарств Кристин Раудсепп.

По прежнему положению закона у одной общей аптеки могло быть максимально три аптечных ответвления. Ко времени изменения закона в 2014 году, аптек было уже достаточно и, по словам руководителя департамента, отпала надобность делать исключения для аптек, предлагающих услуги в городах.

«Цель – посетитель аптеки не должен чувствовать никакой разницы, в какую бы аптеку он не зашел. Он должен везде получают все возможные услуги. Годы назад (до 2006 года – ред.) были разрешены и аптечные торговые точки, о которых сегодня уже никто не помнит»,- сказала она.

Кристин Раудсепп Margus Ansu

По состоянию на 1 апреля этого года, по данным Департамента лекарств, в Эстонии в городах с населением больше 4000 жителей было еще 69 аптечных ответвлений. По словам Раудсепп, требование о переформировании было известно предпринимателям с 2014 года. Она согласна, что переформирование аптечного ответвления в общую аптеку юридически осложняет то обстоятельство, что уже сейчас такую сделку не совершить в случае, если собственником большей части аптеки является не провизор. До 2020 года на аптечном рынке еще могут действовать связанные с оптовыми торговцами аптечные сети и аптеки, собственниками большей части которых являются не провизоры, но новых аптек таким образом больше не открыть.

«Что решит сделать предприниматель, государство знать не может. Поэтому скажем гипотетически, что если ничего не делать, то в июне будущего года предприниматель должен будет закрыть свои аптечные ответвления. В то же время, можно предположить, что если речь идет об очень хорошем месте расположения, то логично, что провизор-собственник тут же откроет там новую основную аптеку, или туда переедет какая-то из имеющихся аптек, располагавшихся в более плотно наполненном аптеками месте», - сказала Раудсепп.

Руководитель Департамента лекарств сказала, что работа аптечных ответвлений в деревенских регионах разрешена, учитывая регионально-политическую проблему Эстонии, что в деревнях остается все меньше как людей, так и аптек. Таким образом, в Законе о лекарствах есть несколько возможностей, которые делают исключения для содержания аптек в деревне, чтобы создать хоть какой-то интерес для предпринимателей сохранить свой бизнес в экономически малопривлекательных местах. Разрешение держать аптечные ответвления с меньшим количеством требований – одна из них.

Курьез: три провизора держат аптеку – государству это не подходит

В результате реформы все находящиеся в крупных населенных пунктах аптеки должны принадлежать провизорам, но только так, что более 50 процентов собственности должно находиться в руках одного провизора.

Это означает, что, например, бизнес-модель аптеки на пайдеской улице Веэ, которая уже много лет принадлежит провизорам, больше не подходит. А именно, начиная с 2001 года, аптека принадлежит трем провизорам, трем фармацевтам, а чуть позже в число собственников вошли и два обычных собственника.

Один из собственников аптеки на улице Веэ в Пайде, входящая в число провизоров и членов правления Союза аптекарей Эстонии, Кай Киммель сказала, что она из плана реформы поняла, что 51 процент аптеки должен принадлежать провизорам, а не обязательно одному провизору. Она обеспокоена, что может неправильно понимать план государства.

Кай Киммель Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

«Мы учли то, что аптека может принадлежать нескольким аптекарям. В нашей аптеке три провизора, и мы хотели бы быть равными сособственниками. Сейчас у нас восемь равных сособственников, мы думали, что три провизора получат долю в 51 процент, а 49 процентов останутся у фармацевтов. Оставшееся мы просто выкупим. Мы же уже сейчас совершенно независимы, и не должны буксовать ни из-за одной сети лекарственных оптовых фирм», - сказала Киммель.

В Департаменте лекарств Postimees заверили, что в каждой аптеке все же должен быть именно один провизор, которому должны принадлежать более 50 процентов собственности. «У нас и сейчас есть аптеки, которые уже находятся в собственности провизоров, но они не отвечают этому требованию», - отметила руководитель Департамента лекарств Кристин Раудсепп. Кроме того, одному провизору может принадлежать большая часть максимум четырех аптек.