Президент Южной Кореи: Трамп заслужил Нобелевскую премию мира

"Президент Трамп должен выиграть Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", - цитируют западные СМИ слова южнокорейского президента, сказанные им в понедельник на правительственном совещании.

В минувшую пятницу прошел исторический саммит с участием Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они, в частности, договорились работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. Также президент Южной Кореи и лидер КНДР согласились с необходимостью регулярно поддерживать контакты как на уровне военных, так и первых лиц двух государств, выстраивания сотрудничества и организации визитов и встреч на всех уровнях.

В совместном заявлении двух стран говорится, что одной из целей усиления сотрудничества между Пхеньяном и Сеулом является работа над встречами по корейской тематике с участием США и Китая. "Южная и Северная Корея договорились в течение этого года активно продвигать трехсторонний формат встреч, который включает обе Кореи и США, или четырехсторонний формат - с участием двух Корей, США и Китая", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам межкорейского саммита.