Выколол жертве глаза: изнасиловавшему двух женщин в Пыхья-Таллинне предъявлено обвинение в жестоком убийстве

Согласно обвинению, преступления были совершены с 12 по 15 ноября 2017 года.

По данным прокуратуры, 12 ноября около 18.30 в Таллинне возле перелеска в районе ипподрома обвиняемый напал на женщину. Он потащил ее в сторону перелеска, где продолжил избивать жертву, затем изнасиловал ее, отобрал у нее мобильный телефон, банковскую карту и документы и скрылся с места преступления. Как было установлено следствием, затем преступник направился к банкомату, где снял с карточки пострадавшей 600 евро. В ночь на 13 ноября в Копли рядом с гаражным массивом он напал на другую женщину.

«Обвиняемый вел себя так же, как и в первом случае. К счастью, крики женщины о помощи услышал прохожий, который поспешил ей на помощь. Благодаря этому, преступление не было доведено до конца, обвиняемый скрылся с места происшествия», - сообщила руководившая досудебным следствием пыхьяский окружной прокурор Наталья Мийлвеэ.

15 ноября обвиняемый пришел к своему знакомому. Согласно обвинению, он ограбил знакомого, отобрав у него банковскую карточку, а затем убил мучительным способом. «Установлено, что жертве были нанесены удары ножом в область спины, живота и шеи. Кроме того, жертве ножом выкололи оба глаза. Собранные данные указывают на то, что мотивом убийства было желание жить в доме жертвы», - сказала прокурор. Согласно версии следствия, после совершения убийства преступник собирался снять деньги с банковской карты жертвы. «К этому времени полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его в том же районе после того, как он вышел из дома», - продолжила Мийлвеэ.

«Во время задержания он утверждал, что собирался в бар или магазин, чтобы совершить следующее убийство», - добавила прокурор.

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, в Эстонии редко встречаются столь жестокие преступления. «После того, как к нам поступила информация о первом преступлении, стало понятно, что этот человек крайне опасен и его необходимо быстро задержать. Делом занялись криминалисты, окружные полицейские, спецназ и патрули. Решающую роль в задержании сыграло хорошее чутье службы по борьбе с преступлениями против личности, быстрый обмен информацией между коллегами и сообщения от жителей Эстонии», - сказал Тамбре. Выйти на подозреваемого полиции помог его аккаунт в социальной сети, который указывал на общественно опасное поведение.

По словам Тамбре, следователи в прямом смысле боролись со временем. «К сожалению, один человек погиб, но уверен, что задержание обвиняемого предотвратило дальнейшие тяжкие преступления», - сказал Тамбре.

Ранее обвиняемый неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе за изнасилование. По санкции суда он по-прежнему находится под стражей.