Один день из жизни полицейского: пьяные водители и нарущающие покой соседи

В понедельник в 19:20 полиция получила сообщение, что в волости Пыхья-Сакала в поселке Леммакынну на шестом километре шоссе Метсакюльда-Кальду автомобиль съехал в кювет. В сообщении говорилось, что возле автомобиля находятся двое мужчин с явными признаками алкогольного опьянения.

Незамедлительно отреагировавшие на вызов полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что ДТП было спровоцировано находящимся в состоянии алкогольного опьянения 47-летним мужчиной. Он был задержан и доставлен в отрезвитель.

Врачи осмотрели обоих мужчин и никаких тяжелых повреждений не обнаружили.

Помимо ДТП полиция также была вынуждена несколько раз прекратить веселье в жилом доме. "После полуночи, нам поступило сообщение о нарушении ночного покоя в Вильянди и Колга-Яани", - сообщил Трейал. В обоих случаях после прибытия полиции музыка была выключена и нарушающие покой действия прекращены.

Рано утром в Вильянди на улице Туру полиция остановила автомобиль Mazda для контроля и оказалась, что находившийся за рулем 38-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. "Мы задержали опасного водителя и начали в отношении него производство", - сообщил Трейал.