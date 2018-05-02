Дональд Трамп. ФОТО: NICHOLAS KAMM / AFP/Scanpix

Бывший личный врач Дональда Трампа утверждает, что в 2015 он не писал медицинской справки, в которой утверждалось, что тогдашний кандидат в президенты от республиканцев «удивительно здоров».

«[Трамп] продиктовал эту справку целиком», - заявил доктор Харольд Борнштейн в интервью Си-эн-эн.

Белый дом пока никак не прокомментировал слова бывшего доктора Трампа.

Кроме того, доктор Борнштейн утверждает, что в феврале 2017 года телохранитель Трампа ворвался в его врачебный кабинет и унес оттуда всю документацию о здоровье Дональда Трампа.

В интервью Си-эн-эн доктор Борнштейн заявил, что медицинская справка Трампа 2015 года, в которой утверждалось, что тот будет «самым здоровым человеком, когда либо избранным на пост президента», не соответствовала его профессиональному заключению.

«Я просто придумал это на месте, подыграв ему», - утверждает врач.

Пока не ясно, почему Харольд Борнштейн решил рассказать об этом именно сейчас.

Что было написано в справке?

В справке описывается общее состояние здоровья Дональда Трампа и его выносливость, в отношении обоих употреблен термин «невероятные».

Результаты замеров давления и других анализов описаны как «удивительно превосходные». В справке также упоминается, что Трамп за год похудел на 15 фунтов (около 7 кг).

Кроме того, в документе сказано, что кандидату не проводилось никаких операций в связи с раком или на суставах.

За несколько недель до того Дональд Трамп написал в «Твиттере», что справка доктора Борнштейна продемонстрирует его «совершенство».

«Мне повезло, что у меня замечательные гены», - написал тогда 70-летний Трамп в "Фейсбуке". Он стал самым пожилым новоизбранным президентом в истории США.

В январе текущего года, после того как в прессе начались обсуждения состояния психического здоровья Трампа, президент прошел трехчасовой медосмотр.

Тогда врач Белого дома Ронни Джексон сказал, что у него нет «никаких опасений по поводу когнитивных способностей или неврологических функций» президента.

«Рейд» в кабинете врача

Живущий и работающий в Нью-Йорке доктор Борнштейн утверждает, что 3 февраля 2017 года к нему в кабинет зашел один из личных телохранителей Дональда Трампа в сопровождении еще двух человек.

«Они провели здесь 25-30 минут, учинив приличный беспорядок», - рассказал Борнштейн в интервью Эн-би-си, добавив, что после этого инцидента он почувствовал себя «изнасилованным, испуганным и печальным».

По его словам, все документы о состоянии здоровья Трампа были изъяты.

Произошло это вскоре после того, как New York Times опубликовала статью, где доктор Борнштейн рассказывал, что прописывал Трампу лекарство, применяемое при лечении аденомы простаты и облысения у мужчин.