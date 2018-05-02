Стало известно, сколько всего человек умерло от гриппа за этот сезон

За последнюю неделю апреля к врачам обратились 3304 больных ОРВИ и гриппом, 46 процентов которых были детьми, сообщил департамент здравоохранения. Заболеваемость гриппом снижается — за последнюю неделю апреля к врачам обратились 3717, а за предпоследнюю 4209 человек.

С начала сезона гриппа интенсивная терапия в связи с гриппом потребовалась 208 пациентам. Зарегистрированы 93 случая смерти от гриппа, медианный возраст скончавшихся 81 год.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом сократилась в среднем примерно на 20 процентов во всех возрастных группах. Интенсивность заболеваемости гриппом можно назвать низкой, а распространенность вируса гриппа остается обширной. Связанные с гриппом случаи заболеваний регистрируют во всех уездах кроме Хийумаа, Ляэнемаа и Сааремаа.

В этиологической структуре циркулирующих вирусов продолжается снижение доли вирусов гриппа и растет доля других респираторных вирусов. Лабораторно подтверждены 58 вирусов гриппа, в том числе 47 вирусов гриппа A и 11 вирусов гриппа B.

Согласно скорректированным данным, с начала сезона в связи с гриппом были госпитализированы 1837 человек, в том числе 71 за последние три недели. Более 75 нуждавшихся в госпитализации пациентов были взрослыми и пожилыми. Средняя продолжительность больничного лечения составила 7,5 дня.