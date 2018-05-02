Миксер: Европа преодолела миграционный кризис

«Благодаря совместным усилиям Европа преодолела кризис по миграционному вопросу, а Африка способна сдерживать миграцию, - сказал Миксер в среду в Марракеше, участвуя в V встрече министров рамках Рабатского процесса. - Мы уже достигли осязаемых результатов, но на этой стадии важно сфокусироваться на долгосрочных и устойчивых решениях, особенно работе с исходными причинами миграции». Миксер добавил, что Рабатский процесс является отличной платформой для этого, сообщил пресс-секретарь МИД.

Миксер сказал, что решение миграционного вопроса занимало важное место на повестке дня и во время председательства Эстонии в Совете ЕС. «В качестве председателя мы фокусировались в ЕС на работе с исходными причинами миграции, предупреждении незаконной миграции, борьбе с контрабандой беженцев и торговлей людьми, а также обеспечении необходимых для работы в этих сферах средств, - подчеркнул Миксер. - К концу 2017 году миграционный поток в Европу по сравнению с 2015 годом сократился в шесть раз».

«Миграция является в современном мире глобальным феноменом, вне зависимости от географического расположения она тем или иным образом повлияла на всех нас. Эстония, расположенная на севере Европы, отчетливо осознает обусловленные миграцией риски и возможности», - сказал Миксер. Он добавил, что нужно стремиться к общим решениям миграционных вопросов и разделять ответственность по этому вопросу.