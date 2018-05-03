Бассейн в Ласнамяэ начнут строить не раньше 2020 года
3 мая 2018 г., 12:47
Строительство 50-метрового бассейна в столичном районе Ласнамяэ начнется не раньше 2020 года, об этом, как передает Rus.ERR, в ответе на запрос городской оппозиции сообщил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.
По его словам, в настоящее время власти решают, будет ли город строить водный центр своими силами или же объявит открытый конкурс на право застройки территории на улице Варраку.
Детальную планировку земельного участка на улице Варраку, 14 и прилегающей территории, позволяющую построить у спортхолла "Тондираба" бассейн с 50-метровыми плавательными дорожками, столичная горуправа утвердила в октябре прошлого года - незадолго до муниципальных выборов.