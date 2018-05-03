Таллиннская оппозиция объявила Таави Аасу вотум недоверия

Составившие вотум недоверия председатели четырех фракций Рийна Солман, Кристен Михал, Райнер Вакра и Урмас Рейтелманн убеждены в том, что мэр Таллинна отрицает наличие коррупционных проблем и не способен руководить городом.

Заявление о вотуме недоверия подписали 37 оппозиционных депутатов. Отсутствовала лишь подпись Дениса Бородича, который приостановил свои полномочия и заместитель которого будет назначен завтра утром на заседании городской избирательной комиссии.