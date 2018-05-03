четверг, 3 мая 2018 г.
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Таллиннская оппозиция объявила Таави Аасу вотум недоверия

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Таави Аас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Во время сегодняшнего заседания Таллиннского городского совета фракции четырех партий (Партии реформ, Социал-демократы, IRL и EKRE) объявили вотум недоверия мэру Таллинна Таави Аасу. 

Составившие вотум недоверия председатели четырех фракций Рийна Солман, Кристен Михал, Райнер Вакра и Урмас Рейтелманн убеждены в том, что мэр Таллинна отрицает наличие коррупционных проблем и не способен руководить городом.

Заявление о вотуме недоверия подписали 37 оппозиционных депутатов. Отсутствовала лишь подпись Дениса Бородича, который приостановил свои полномочия и заместитель которого будет назначен завтра утром на заседании городской избирательной комиссии. 

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